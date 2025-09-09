Clayface: le foto dal set rivelano un enorme spoiler

Le riprese di Clayface continuano a Liverpool, in Inghilterra, e un enorme spoiler è appena comparso online. Abbiamo già visto il volto deforme di Matt Hagen, insieme alla maschera che usa per coprire le sue ferite, ma qui scopriamo che l’attore è destinato a morire! Un titolo di giornale dichiara: “L’ATTORE MATT HAGEN È MORTO!”. Sappiamo che in realtà sopravvive al brutale pestaggio che lo costringe a cercare un modo per recuperare il suo bell’aspetto, portando alla sua trasformazione nel mostruoso Clayface, ma sembra che il cattivo potrebbe essere un caso isolato per il DCU. Naturalmente, il mondo potrebbe semplicemente sospettare che Hagen sia morto, mentre lui in realtà diventa uno dei nemici di Batman. Tuttavia, questo sembra uno spoiler piuttosto significativo per il finale di Clayface. Nei fumetti, Hagen era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questa storia di origine cambia in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi messo nei guai con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen è stato immerso in una vasca di quella roba ed è diventato il “classico” Clayface che tutti conosciamo dai fumetti. Mike Flanagan, che ha scritto la prima bozza di Clayface, ha precedentemente confermato che Batman: The Animated Series è stata una fonte d’ispirazione fondamentale. In particolare, l’episodio in due parti intitolato “L’impresa di Clay“. “Certo che lo era. Voglio dire, è la storia perfetta. ‘L’impresa di Clay’, di Ron Perlman, per me, è tutto“, ha detto Flanagan. “Quella storia in due parti mi ha letteralmente travolto. La risposta breve è che è stata proprio quella a ispirare la mia sceneggiatura.” “Quello è il mondo in cui volevo vivere. Batman: The Animated Series, quando ero bambino, era il mio Batman. Per quanto [Michael] Keaton fosse il mio Batman, The Animated Series era davvero il mio Batman”, ha aggiunto.

Cosa sappiamo di Clayface

Al momento sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma. Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Stando ad alcuni rumor emersi online, la storia di Clayface sarà incentrata su un attore in ascesa il cui volto è sfigurato da un gangster. Come ultima risorsa, il divo si rivolge a uno scienziato eccentrico per poter ottenere nuovamente il suo fascino. All’inizio l’esperimento ha successo, ma le cose prenderanno presto una piega inaspettata.

Poiché Clayface sarà ambientato nell’universo DC, i fan dovrebbero aspettarsi molti collegamenti con l’universo più ampio, e saremmo molto sorpresi se Batman apparisse o fosse anche solo menzionato. Il produttore Peter Safran ha condiviso alcuni nuovi dettagli sulla sceneggiatura di Flanagan, sottolineando che il film sarà effettivamente un film horror in piena regola, sulla scia di La mosca di David Cronenberg, ma si dice trarrà anche ispirazione dal successo horror di Coralie Fargeat, The Substance.

“Clayface, vedete, è una storia horror hollywoodiana, secondo le nostre fonti, che utilizza l’incarnazione più popolare del cattivo: un attore di film di serie B che si inietta una sostanza per rimanere rilevante, solo per scoprire che può rimodellare il proprio viso e la propria forma, diventando un pezzo di argilla ambulante”, ha dichiarato Safran.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film vedrà anche la partecipazione di Max Minghella nel ruolo di John, un detective di Gotham City che inizia a nutrire sospetti sulla relazione tra la sua fidanzata Caitlin e Matt Hagen. Naomi Ackie interpreta invece proprio Caitlin Bates, amministratrice delegata di un’azienda biotecnologica che cura Matt dopo che questi è stato sfigurato.

Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.