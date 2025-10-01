The Terminal List, guida al cast e ai personaggi

La serie The Terminal List di Prime Video porta sullo schermo i personaggi del romanzo di Jack Carr con un cast ricco di volti noti. Protagonista è Chris Pratt nei panni di James Reece, un Navy SEAL che sopravvive a una missione finita in tragedia, in cui l’intera sua squadra viene eliminata. Da quel momento, Reece intraprende una spietata missione di vendetta, scoprendo una vasta cospirazione che coinvolge alti livelli di potere.

Accanto a Pratt troviamo Taylor Kitsch, Constance Wu, Riley Keough, Jai Courtney, JD Pardo e Jeanne Tripplehorn, che completano il nucleo principale del cast. Ognuno interpreta un personaggio chiave nel percorso di Reece: amici fidati, alleati temporanei, ma anche nemici mortali.

La serie è tratta dal romanzo The Terminal List del 2020, primo capitolo di una saga letteraria incentrata su James Reece. Il personaggio si inserisce nel solco di altri eroi militari diventati icone di Prime Video, come Jack Reacher e Jack Ryan. Carr ha rivelato di aver scritto la figura di Reece pensando proprio a Chris Pratt, dopo averlo visto interpretare un Navy SEAL in Zero Dark Thirty (2012). Inoltre, l’autore immaginava già Antoine Fuqua come regista dell’adattamento, scelta che si è poi concretizzata.

Come in ogni trasposizione da romanzo a serie TV, anche in The Terminal List compaiono sia personaggi principali e ricorrenti, sia figure che appaiono solo per una parte della storia, spesso nei panni di antagonisti destinati a non sopravvivere. Per i fan dei libri, molti di questi volti risultano familiari, poiché tornano nei vari capitoli della saga, mentre altri sono legati esclusivamente alla vicenda di questo primo titolo.

La forza della serie sta proprio nell’intreccio tra vendetta personale, intrigo politico e azione militare, reso possibile da un cast capace di dare spessore ai personaggi e di restituire l’intensità della scrittura di Carr. The Terminal List non solo introduce James Reece al pubblico televisivo, ma pone le basi per lo sviluppo della saga anche nelle stagioni future.

Chris Pratt è James Reece

Pratt interpreta il protagonista principale di The Terminal List, il Comandante James Reece, un Navy SEAL che subisce una tragedia immensa sia all’estero che in patria, mettendolo su un percorso di vendetta che lo porterà fino ai vertici del governo degli Stati Uniti. Pratt è noto soprattutto per i suoi recenti ruoli nella saga Marvel Guardiani della Galassia come Star-Lord e nel franchise di Jurassic World come Owen Grady, ma le sue origini sono legate principalmente a ruoli comici secondari, incluso Andy Dwyer nella sitcom Parks and Recreation ed Emmet nella saga di The LEGO Movie.

Taylor Kitsch è Ben Edwards

Kitsch interpreta Ben Edwards, il migliore amico di James Reece in The Terminal List. Ex SEAL, ora lavora per la CIA e aiuta Reece a portare avanti la sua missione di vendetta. L’attore non è nuovo a ruoli simili: ha interpretato il Navy SEAL Michael “Murph” Murphy in Lone Survivor, Chon in Le belve di Oliver Stone e Ghost in American Assassin. Kitsch ha recitato anche in vari film e serie TV, tra cui il flop al botteghino John Carter, True Detective (stagione 2), Waco e Only the Brave.

Constance Wu è Katie Buranek

Wu interpreta la giornalista Katie Buranek in The Terminal List, che si ritrova coinvolta nella storia di James Reece e finisce per collaborare con lui per scoprire la verità dietro il sabotaggio della sua unità e la tragedia familiare. Wu è conosciuta soprattutto per il ruolo di Jessica Huang nella serie ABC Fresh Off the Boat ed è stata protagonista di diversi progetti importanti, tra cui Crazy Rich Asians e Hustlers.

Jai Courtney è Steve Horn

Courtney interpreta Steve Horn, l’amministratore delegato di Capstone, un fondo globale che spazia dai farmaci alla tecnologia militare, e che finisce nel mirino di James Reece per il suo coinvolgimento nel farmaco sperimentale RD4895. L’attore è noto soprattutto per il ruolo di Captain Boomerang in Suicide Squad (2016) e The Suicide Squad (2021), oltre a progetti come Spartacus, la saga Divergent, Jack Reacher, Die Hard – Un buon giorno per morire e Stateless di Netflix.

Riley Keough è Lauren Reece

Keough interpreta Lauren Reece, moglie di James Reece, che rappresenta per lui una guida e una fonte di conforto, soprattutto dopo gli eventi che sconvolgono la sua vita in The Terminal List. Nipote di Elvis Presley, Keough si è affermata come attrice versatile, debuttando come Marie Currie nel biopic The Runaways e proseguendo con ruoli di rilievo in The Girlfriend Experience, Magic Mike, Mad Max: Fury Road (come una delle “mogli” di Immortan Joe), Zola e Le strade del male.

Jeanne Tripplehorn è la Segretaria Hartley

Tripplehorn interpreta la Segretaria alla Difesa Lorraine Hartley, un’ambiziosa politica interessata alla comunità delle forze speciali, ma le sue scelte rischiano di metterla in una posizione molto pericolosa. L’attrice è nota soprattutto per Basic Instinct e la serie HBO Big Love, e ha una lunga carriera che include titoli come Il socio, Waterworld, Criminal Minds e la stagione 1 di The Gilded Age.

JD Pardo è Tony Layun

Pardo interpreta l’agente dell’FBI Tony Layun in The Terminal List, incaricato di catturare James Reece quando quest’ultimo diventa un fuggitivo. Pardo è attualmente protagonista di Mayans di FX nel ruolo di Ezekiel “EZ” Reyes e ha partecipato a vari altri progetti televisivi, tra cui American Dreams, Clubhouse, The O.C. e Hidden Palms. Recentemente è apparso in F9: The Fast Saga nel ruolo di Jack Toretto.

Il cast di supporto di The Terminal List