28 anni dopo: la spiegazione del sorprendente colpo di scena

L’articolo contiene spoiler su 28 anni dopo

28 anni dopo presenta un enorme colpo di scena: la nascita di una bambina sana, che anticipa alcuni grandi cambiamenti negli Infetti e potrebbe avere un impatto sul futuro del franchise. L’attesissimo terzo film ambientato nell’universo di 28 Giorni Dopo, 28 anni dopo (qui la nostra recensione) torna con un nuovo cast di personaggi principali. Introdotti in un remoto villaggio, un po’ distante dalla terraferma, Spike, Isla e Jamie sono riusciti a costruirsi una vita agiata, facendo del loro meglio per evitare di scontrarsi con gli Infetti.

Una donna infetta partorisce un bambino umano sano in 28 anni dopo

Il film rivela che il virus della rabbia non si trasmette necessariamente durante il parto

Uno dei grandi colpi di scena di 28 anni dopo è la scoperta di una donna infetta dal virus della rabbia e incinta, che tuttavia partorisce un bambino umano sano. Mentre si avventura sulla terraferma insieme a sua madre Isla e al soldato NATO Erik alla ricerca del Dottor Kelson, Spike incontra un’infetta incinta. Sebbene il film l’avesse già mostrata in mezzo a un’orda di altri infetti, questa donna è ora sola tra i rottami di un treno, chiaramente in travaglio. Con l’aiuto di Isla, la donna partorisce con successo una bambina.

La madre non sopravvive a lungo, poiché Erik le spara quando tenta di attaccare Isla. Si suppone anche che la bambina sia figlia di un’Alfa, una nuova variante di Infetto introdotta in 28 anni dopo. L’Alfa, soprannominato Sansone da Kelson, arriva sulla scena per uccidere Erik e inseguire Spike e Isla quando prendono la bambina. Come conferma Kelson quando Spike e Isla lo raggiungono, la bambina è perfettamente sana e non mostra segni dell’infezione del Virus della Rabbia, nonostante le circostanze della sua nascita.

Perché la bambina di 28 anni dopo non è infetta dal Virus della Rabbia

La placenta ha salvato la bambina dal Virus

La nascita di un bambino umano sano da parte di un Infetto è una grande rivelazione nel mondo di 28 anni dopo, poiché la gravità e la natura infettiva del Virus della Rabbia rendono anche un contatto minimo con l’infezione potenzialmente fatale. Il virus della rabbia, che si trasmette attraverso il contatto con sangue e saliva, non si è sviluppato nella bambina mentre era nell’utero. Kelson ipotizza che sia stata in realtà la placenta a salvare la bambina dall’infezione.

Questa spiegazione è in realtà coerente con la biologia della vita reale. La placenta è uno dei primi organi che il feto sviluppa mentre è nell’utero. Pur essendo sempre esposta al sangue materno, la placenta ha sviluppato una serie di difese naturali per prevenire la trasmissione di infezioni virali e malattie. Sembra che il virus della rabbia sia una di queste infezioni che non è riuscita a superare le difese naturali della placenta. Ciò suggerisce anche che altri bambini potrebbero nascere da genitori infetti, dal momento che a salvare la bambina appena nata è stata una fase naturale della gravidanza, e non una qualche immunità specifica al virus.

Quando è stato concepito il bambino?

Gli Infetti evoluti di questo film potrebbero essere capaci di creare famiglie

Ci sono due possibilità per spiegare il concepimento del bambino. Una possibilità è che il bambino sia stato concepito quando la donna era ancora sana. Poi, dopo il concepimento, sia stata trasformata in una degli Infetti. È una potenziale spiegazione, e in realtà sembra meno probabile. L’aspetto della donna è emaciato e segnato dalle intemperie, come per quasi tutti gli Infetti visti nel film. L’implicazione è che sia una dei tanti Infetti che vagano semplicemente per le campagne e non una vittima recente del Virus.

L’altra possibilità è che gli Infetti abbiano iniziato a riprodursi, il che solleva diversi interrogativi. Non è mai stato dimostrato che le persone corrotte dal Virus della Rabbia abbiano altre motivazioni oltre a caotici scoppi di violenza. Tuttavia, è stato dimostrato che gli Alpha sviluppano capacità di pensiero più critiche, sono pronti a colpire e comandano gli altri Infetti. È probabile che l’Alfa abbia avuto rapporti sessuali con la Donna Infetta, che ha portato alla gravidanza. Sebbene questo potrebbe essere un atto del tutto animalesco, c’è un breve indizio che potrebbe indicare la presenza di qualche altro elemento.

Quando l’Alfa arriva al treno e uccide Erik, Isla e Spike fuggono con il bambino. In quel momento, l’Alfa guarda in basso verso la donna infetta morta, e sembra guardarla con qualcosa che sembra più deliberato di un semplice riconoscimento. C’è un momento di emozione quasi cupa prima che l’Alfa si lanci in loro con una furia ritrovata. Potrebbe essere in realtà rabbia autentica a spingere l’Alfa a inseguire Spike e a recuperare il bambino.

Questo suggerisce la possibilità che gli Infetti (o almeno gli Alfa) siano capaci di stabilire connessioni e associazioni emotive, dato che sembra riconoscere la donna. L’Alfa potrebbe voler riavere il bambino perché è suo padre, un livello di intelligenza emotiva e di riconoscimento che il pubblico non ha mai veramente visto in un Infetto. Rende inoltre ancora più terrificante il fatto che gli Infetti siano così brutali e mostruosi nonostante abbiano sviluppato questi aspetti.

Cosa significa per il franchise il bambino umano?

Il bambino di 28 anni dopo suggerisce come si sono evoluti gli infetti

Ciò che rende la nascita di una bambina sana – poi soprannominata Isla in onore della madre di Spike dopo la sua morte – una svolta così interessante è il modo in cui il franchise di 28 giorni dopo potrebbe sviluppare quel momento. Nella maggior parte dei romanzi horror come 28 anni dopo, un infetto che dà alla luce una bambina sana sarebbe un potenziale punto di svolta. Potrebbe aprire la strada a molti nuovi sviluppi, con potenziali piani per sfruttare questo fatto per combattere il virus o trovare una cura.

Tuttavia, il realismo cupo e crudo di 28 anni dopo è una parte importante del suo fascino, un aspetto concreto che ha elevato il franchise fin dall’inizio. Rende improbabile una trama di questo tipo. Nessuno al di fuori di Spike e Kelson potrebbe mai scoprire la verità sulla nascita di Isla. Tuttavia, i film futuri che si concentreranno sul personaggio potrebbero rivelare che la sua nascita da una donna infetta conferisce a Isla alcuni attributi o vantaggi unici nelle storie future.

CORRELATE:

La storia di Spike continuerà nel prossimo sequel, 28 Years Later: The Bone Temple, che arriverà sul grande schermo il 16 gennaio 2026.

Sebbene Isla non riceva una cura, il fatto che gli infetti possano avere figli (e sembrino capaci di stabilire una sorta di legame tra loro) suggerisce che gli infetti si stiano evolvendo in modi nuovi e inaspettati. Questo potrebbe essere ulteriormente esplorato in altri sequel che riveleranno quanto gli infetti stiano cambiando e evolvendo, il che a sua volta potrebbe introdurre nuove complicazioni da superare per i sopravvissuti. La nascita di una bambina sana in 28 anni dopo è una svolta importante che potrebbe avere serie implicazioni a lungo termine per il franchise.