Valentina Lodovini: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Valentina Lodovini è una delle interpreti più apprezzate del cinema italiano contemporaneo, capace di conquistare il pubblico grazie a una recitazione intensa e autentica. La sua ascesa alla fama è avvenuta gradualmente, passando da piccoli ruoli teatrali e televisivi fino a diventare protagonista di film di grande successo, dove ha saputo portare profondità e sensibilità ai suoi personaggi. Lodovini è riconosciuta per la capacità di incarnare ruoli complessi, spesso vicini alla realtà quotidiana italiana, conquistando critica e spettatori e affermandosi come una presenza stabile e versatile nel panorama cinematografico nazionale.

Ecco dieci cose da sapere su Valentina Lodovini.

I film e i programmi TV di Valentina Lodovini

1. I film e la carriera. La carriera cinematografica dell’attrice è iniziata nel 2004, quando debutta sul grande schermo nel film Ovunque sei, per poi proseguire a recitare in Il mistero di Lovecraft – Road to L. (2005), L’amico di famiglia (2006), A casa nostra (2006), Pornorama (2007) e Il passato è una terra straniera (2008). In seguito, lavora in Fortapàsc (2009), Generazione mille euro (2009), Benvenuti al sud (2010), La donna della mia vita (2010), Cose dell’altro mondo (2011), Benvenuti al nord (2012), Passione sinistra (2013), Una donna per amica (2014), L’inventore di giochi (2014), Ma che bella sorpresa (2015), La verità sta in cielo (2016), Si muore tutti democristiani (2017), Cosa fai a Capodanno? (2018), Figli del Destino (2019) e 10 giorni senza mamma (2019). Nel 2020 recita nei film Cambio Tutto, E’ per il tuo bene e ritorna ad interpretare Giulia di 10 giorni senza mamma, nel sequel 10 giorni con Babbo Natale. Ha poi recitato in L’afide e la formica (2021), Love & Gelato (2022), Vicini di casa (2022), I migliori giorni (2023), La terra delle donne (2023), Conversazioni con altre donne (2023), Una terapia di gruppo (2024), Una famiglia sottosopra (2024), 10 giorni con i suoi (2025) e Unicorni (2025).

2. Ha lavorato in numerose serie tv. L’attrice non ha prestato la sua attività solo per il cinema, ma ha anche lavorato in numerosi progetti dedicati al piccolo schermo. Infatti, è apparsa in Incantesimo 7 nel 2004, per poi apparire in La moglie cinese (2006), 48 ore (2006), Donna Roma (2007), L’ispettore Coliandro (2009), Boris (2010) e Il segreto dell’acqua (2011). In seguito, prende parte alle serie Eities, Ottanta mi da tanto (2016), Untraditional (2016), Il commissario Montalbano (2017) e L’Aquila – Grandi speranze (2019). Inoltre, ha recitato in diversi film tv come Coco Chanel (2008), Gli ultimi del paradiso (2010) e Un Natale con i fiocchi (2012). Nel 2019 è la volta della serie tv L’Aquila – Grandi speranze nel quale interpreta Elena Fiumani.

3. È doppiatrice, produttrice ed è apparsa in diversi videoclip. Nel corso della sua carriera, l’attrice ha svolto diverse attività, oltre quelle attoriali. Infatti, ha vestito i panni di doppiatrice per il film d’animazione Coco (2017), mentre ha svolto anche l’esperienza di produttrice per il corto Uomo (2018). Inoltre, è apparsa in diversi videoclip, come I giorni migliori di Tiromancino, Gli spietati dei Baustelle, Colpisci di Neffa e Sospesi di Colapesce.

Valentina Lodovini in Benvenuti al Sud

4. Ha vinto diversi premi. In Benvenuti al Sud, Lodovini interpreta Maria Flagello, impiegata postale di Castellabate, ex fidanzata di Mattia (Alessandro Siani), che è ancora molto innamorato di lei. Per la sua interpretazione in Benvenuti al sud, film che le ha dato una certa notorietà, ha vinto un David di Donatello per la Miglior attrice non protagonista ed è stata candidata a un Nastro d’argento e a un Ciak d’oro per la stessa categoria.

Valentina Lodovini in Cambio tutto!

5. Ha ritrovato molto di sé nella protagonista. Nel film Cambio tutto!, l’attrice Valentina Lodovini interpreta Giulia, una quarantenne impiegata nel marketing, costantemente ignorata al lavoro e dispersa in relazioni familiari e sentimentali che la svuotano. In un’intervista ha rivelato come la scelta del ruolo sia maturata anche grazie al fatto che “gran parte delle cose che accadono al personaggio le ho vissute anche io”, dicendo che la sceneggiatura è stata riscritta in parte dopo il suo input e che ha apportato la sua esperienza diretta nel mondo femminile e sul lavoro.

Valentina Lodovini in Una famiglia sottosopra

6. Ha lavorato sul linguaggio silenzioso del suo personaggio. Nel film Una famiglia sottosopra l’attrice Valentina Lodovini interpreta Margherita Moretti, la moglie e madre della famiglia in piena crisi: dottoressa dedita al lavoro e costretta a gestire casa, figli e un marito disilluso. In un’intervista ha raccontato che, per entrare davvero nella parte, ha riflettuto a lungo sulle dinamiche familiari spesso invisibili, e ha posto molta attenzione al “linguaggio silenzioso” di Margherita: ogni minima sfumatura, gesto o pausa dovevano rivelare la distanza crescente tra lei e gli altri componenti della famiglia.

Valentina Lodovini è su Instagram

7. Ha un profilo social. L’attrice possiede un proprio account Instagram che è seguito da 394mila persone. Sulla sua bacheca sono molte le foto che la ritraggono protagonista tra momenti di lavoro e svago, mostrando tutta la sua femminilità e la sua bellezza acqua e sapone. Più rare, invece, le immagini relative alla sua vita privata, che l’attrice mantiene volontariamente lontana dai riflettori.

Valentina Lodovini ha un fidanzato?

8. Non si è mai sposata. L’attrice non ha mai rivelato molto sulla sua vita privata, tenuta ben lontano dai riflettori. Tuttavia, stando alle dichiarazioni dell’attrice, pare che abbia avuto una lunga storia con un uomo, durata dal 2010 al 2016. In ogni caso, non è possibile dire se sia attualmente fidanzata o meno. In un’intervista, infatti, l’attrice ha dichiarato: “Non chiedetemi se sono single o no, l’unica cosa di me che so proteggere è la privacy!

Valentina Lodovini ha un ottimo rapporto con il proprio fisico

9. L’attrice è fiera di andare controtendenza. Lodovini ha sempre affermato (giustamente) di essere molto orgogliosa delle suo aspetto e delle sue forme. Nel corso di un’intervista ha infatti affermato: “Un agente mi chiese di dimagrire 20 kg. Lo mandai a quel paese! Nessun regista è mai riuscito a farmi venire la malattia della taglia 38. Porto con orgoglio la mia quarta di reggiseno. Fortunatamente non faccio la modella e per emozionare la gente ho bisogno di rimanere vera”.

L’età e l’altezza di Valentina Lodovini

10. Valentina Lodovini è nata il 14 maggio del 1978 a Umbertide, in Umbria, e la sua altezza complessiva corrisponde a 170 centimetri.

