Tracker – Stagione 3: conferme e tutto ciò che sappiamo

La CBS ha fatto centro con la sua emozionante serie procedurale Tracker nelle prime due stagioni e il network ha deciso di rinnovarla per una terza stagione. Basata sul romanzo The Never Game di Jeffrey Deaver, la serie racconta le vicende di Colter Shaw (Justin Hartley), un survivalista che usa le sue eccellenti capacità di tracciamento per guadagnarsi da vivere reclamando ricompense e ritrovando persone scomparse. Oltre alla struttura narrativa semplice ma efficace, Tracker riesce a tenere alta la tensione introducendo il complicato passato di Shaw, che si svela come un mistero nel corso degli episodi.

La seconda stagione di Tracker continua a svelare dettagli della vita familiare di Colter Shaw, tra cui il fratello da cui si è allontanato, interpretato da Jensen Ackles, e il mistero che circonda l’omicidio di suo padre. Questa trama continua contribuisce a elevare Tracker al di sopra di molte altre serie poliziesche in TV e dà alla serie la possibilità di crescere e cambiare man mano che rimane in onda. Questo tipo di incentivo spinge gli spettatori a sintonizzarsi settimana dopo settimana e ha dato alla CBS un buon motivo per rinnovare il programma con Justin Hartley per un’altra stagione.

Ultime notizie su Tracker

La CBS ordina una terza stagione di Tracker

Con l’annuncio e il rinnovo di diverse altre serie, le ultime notizie confermano che la CBS ha ordinato la terza stagione di Tracker. Acquisita insieme a serie del calibro di NCIS e Fire Country, Trackerha chiaramente conquistato un posto di rilievo nel palinsesto serale della CBS. L’ordine per la terza stagione arriva quando la seconda stagione è ancora lontana dalla conclusione, a dimostrazione della grande fiducia che il network ripone nella serie.

Tracker torna sulla CBS per una terza stagione

Dopo che la serie è stata rapidamente rinnovata per una seconda stagione, sembrava che la CBS avesse trovato un altro procedural di lunga durata. Ora, la rete ha deciso di rinnovare Tracker per una terza stagione, dimostrando ulteriormente che la serie d’azione con Justin Hartley non andrà da nessuna parte nel prossimo futuro.

Poiché la seconda stagione è ancora in onda, non ci sono quasi dettagli disponibili sulla terza stagione, ma dovrebbero iniziare ad arrivare nei prossimi mesi. Poiché Tracker è diventato un appuntamento fisso dell’autunno per la CBS, si prevede che la terza stagione debutterà alla fine del 2025.

Dettagli sul cast di Tracker – Stagione 3

Colter e la sua squadra torneranno?

Come nella maggior parte delle serie procedurali, il cast di Tracker è un ensemble eterogeneo e numeroso, con personaggi che vanno e vengono da un episodio all’altro. Tuttavia, la squadra di Colter Shaw è il cuore e l’anima del programma, e probabilmente torneranno tutti nella terza stagione. Anche se Robin Weigert ha lasciato il ruolo di Teddi Bruin dopo la prima stagione, non sono previsti altri cambiamenti importanti ora che la serie ha raggiunto il suo ritmo. Naturalmente, Justin Hartley tornerà nei panni del “ricercatore di taglie” Colter Shaw, insieme ad Abby McEnany nel ruolo di Velma Bruin, Eric Graise in quello di Bobby Exley e Fiona Rene in quello di Reenie Greene.

Lo show presenta anche molti personaggi secondari, anche se il loro status nelle stagioni future è meno certo. Jensen Ackles ha impressionato finora nei panni del fratello estraniato di Colter, Russell, e probabilmente tornerà. Allo stesso modo, Lee Tergesen tornerà probabilmente nei panni di Ashton Shaw, il padre di Colter che appare nei flashback. Anche Wendy Crewson dovrebbe tornare nei panni di Mary Dove Shaw, la madre di Colter.

Dettagli della trama di Tracker – Stagione 3

Più ricompense e maggiori informazioni sul passato di Colter

I casi che ha affrontato lo hanno messo alle prese con criminali oscuri, strane sette e hanno messo la sua vita in pericolo in numerose occasioni.

Sebbene Tracker segua molto da vicino il classico formato procedurale, è unico perché utilizza anche una narrazione generale. Questo rende facile e difficile allo stesso tempo prevedere cosa succederà nella terza stagione, che dipenderà in gran parte dagli sviluppi della seconda. Tuttavia, si presume che la terza stagione sarà caratterizzata da storie settimanali che vedranno Colter alla ricerca di persone scomparse per ottenere delle ricompense. Questi casi lo hanno messo alle prese con criminali oscuri, strane sette e hanno messo la sua vita in pericolo in numerose occasioni.

Oltre alle ricompense di Colter, la serie ha anche intrecciato un affascinante mistero sulla strana infanzia di Colter, e non è ancora stato spiegato chi ha ucciso suo padre. Si prevede che il rapporto tra Colter e il fratello da cui si è allontanato prenderà una nuova direzione nella seconda stagione, e questo potrebbe far luce sulla loro complicata infanzia. Tuttavia, è impossibile sapere esattamente cosa accadrà nella terza stagione di Tracker fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni.