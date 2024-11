Tulsa King – stagione 2, la spiegazione del finale: Come Bill e Dwight hanno regolato i conti?

Il finale della seconda stagione di Tulsa King ha riservato alcuni colpi di scena esplosivi e non pochi sviluppi per Dwight Manfredi (Sylvester Stallone) e la sua banda. Per tutta la stagione 2 di Tulsa King, Dwight ha dovuto affrontare un numero quasi spropositato di problemi. Aveva nemici che lo attaccavano da tre direzioni – Tulsa, Kansas City e New York – e aveva anche problemi personali da affrontare, come la sua relazione con Tina (Tatiana Zappardino). Il finale di Tulsa King – stagione 2 ha risolto molti di questi problemi, ma ha anche lasciato alcune domande senza risposta.

Ogni personaggio di Tulsa King – stagione 2, ha avuto a che fare con il finale di stagione e tutti ne saranno sicuramente influenzati. Dalle attività commerciali di Dwight, appena legittimate, alle controversie con Cal Thresher (Neal McDonough) e Bill Bevilaqua (Frank Grillo), molti personaggi di Tulsa King hanno un futuro brillante davanti a loro. Alcuni, tuttavia, non hanno alcun futuro, dato che la stagione 2, episodio 10, di Tulsa King ha avuto una morte molto sorprendente: Chickie Invernizzi. Tuttavia, questo non è stato nemmeno il più grande colpo di scena dell’episodio, e tutti hanno bisogno di qualche spiegazione.

Dwight ha lasciato vivere Cal Thresher alla fine di Tulsa King – stagione 2

Cal Thresher è stato uno dei principali nemici di Dwight per tutta la seconda stagione di Tulsa King, ma non ha fatto la sua fine nel finale di stagione. Invece di ucciderlo, Dwight ha semplicemente preso il controllo dell’enorme coltivazione di erba di Cal e lo ha lasciato vivere. Si è trattato di una scelta particolarmente sorprendente, visto il numero di danni che Cal ha causato, dal tentativo di truccare il processo di Dwight all’attacco diretto alla fattoria del vento. Dwight non sembrava intenzionato a far passare a Cal tutto quello che aveva fatto, ma il Generale aveva alcune ragioni per lasciarlo vivere.

Dwight ha detto a Tyson che non voleva più lasciare una scia di cadaveri sulla sua strada. Cal sembra essere la prova che Dwight sta voltando pagina, in modo più pacifico.

Il motivo principale per cui Dwight ha lasciato vivere Cal è semplicemente perché non poteva ucciderlo in modo sicuro. Cal è un importante uomo d’affari e milionario dell’Oklahoma e, se dovesse scomparire, la gente lo noterebbe e indagherebbe. Probabilmente Dwight lo ha lasciato andare per evitare che l’FBI o un’altra agenzia di polizia gli stessero col fiato sul collo. Inoltre, Dwight ha detto a Tyson che non voleva più lasciare dietro di sé una scia di cadaveri. Cal sembra essere la prova che Dwight sta voltando pagina, in modo più pacifico.

Perché Bill Bevilaqua ha ucciso Chickie nel finale di Tulsa King – stagione 2

Il graduale declino di Chickie nel corso di Tulsa King è finalmente giunto al termine, ma la sua morte è stata un po’ una sorpresa. Chickie era stato mandato a Tulsa da Vince per convincere Dwight a rientrare nella famiglia criminale degli Invernizzi o per ucciderlo. Dopo che Dwight ha rifiutato la sua offerta, Chickie ha avvicinato Bill Bevilaqua e ha cercato di convincerlo a uccidere Dwight, ma Bill ha invece ucciso Chickie. Il momento è arrivato all’improvviso e anche la pistola di Bill si è insinuata solo in un angolo dello schermo, rendendo la morte di Chickie piuttosto sorprendente.

Per quanto improvvisa sia stata la decisione di Bill di uccidere Chickie, essa ha avuto una certa preparazione e un fondamento logico. Subito dopo aver ucciso Chickie, Bill dice a Dwight “50%”. Si trattava di un riferimento alla sua quota della piantagione di erba di Cal Thresher, il che significa che Bill ha ucciso Chickie per ottenere la metà della piantagione di erba invece di un quarto. Bill ha anche fornito alcuni indizi su ciò che pensava di Chickie. Sapeva che Chickie non era più al comando della famiglia Invernizzi e probabilmente vedeva Dwight come una persona più sicura con cui collaborare. Questo ha reso la scelta tra uccidere Chickie o uccidere Dwight molto facile per Bill.

La morte di Chickie cambia completamente la composizione della malavita di Tulsa King. Ora Vince è il leader indiscusso della famiglia criminale degli Invernizzi, il che potrebbe segnare la rovina della mafia di New York. Per quanto Chickie fosse squilibrato e inefficace, Vince non è più intelligente e ha molta meno esperienza nel gestire la mafia. Il nome di Chickie aveva anche un peso con persone come Bill Bevilaqua e Dwight, mentre Vince è noto soprattutto come idiota e rompiscatole. È difficile dire esattamente cosa accadrà alla famiglia Invernizzi, ma la leadership di Vince non sembra essere un vantaggio.

Dwight è davvero diventato legale? Le attività della banda spiegate

Dopo che Mitch Keller (Garrett Hedlund) ha presentato il suo spot pubblicitario per la concessionaria d’auto, Dwight ha tenuto una riunione della banda. Durante il suo discorso, Dwight ha detto a tutti che la banda era diventata legale e che tutti avrebbero ricevuto una parte dei vari proventi. Dwight non mentiva: tutte le sue attività sono ora legali. Bred2Buck e Even Higher Plane sono sempre stati legali, e ha acquistato il parco eolico con i soldi di Med Hat, non con quelli guadagnati illegalmente. Anche la piantagione di erba di Cal Thresher è legale, poiché ha ceduto volontariamente a Dwight la sua proprietà.

Anche se Dwight e la sua banda sono diventati legali, questo non significa che nel futuro di Tulsa King non ci saranno più azioni da gangster. Dwight ha commesso ancora parecchi crimini per prendere il controllo di tutte le sue attività e c’è la possibilità che in futuro lo raggiungano legalmente. Anche Bill Bevilaqua sembra essersi saziato solo temporaneamente, e in futuro potrebbe tentare di nuovo la sorte del Generale. Il motivo più convincente per cui Dwight potrebbe non riuscire a gestire un impero davvero legittimo, tuttavia, è il grande colpo di scena della stagione 2, episodio 10, di Tulsa King.

Chi ha rapito Dwight Manfedi in Tulsa King Stagione 2?

Gli ultimi minuti di Tulsa King – stagione 2 hanno visto Dwight Manfredi rapito da un’oscura squadra SWAT nella casa di Margaret Devereaux (Dana Delany). La squadra d’assalto lo ha poi portato in un luogo sconosciuto e lo ha fatto sedere a un tavolo per gli interrogatori, dove un uomo non identificato ha detto a Dwight: “Ora lavori per noi”. Non è chiaro chi fosse esattamente il gruppo che ha rapito Dwight, ma sembra che si tratti di una sorta di organizzazione governativa segreta. Nella stagione 2, episodio 10, di Tulsa King c’erano alcuni indizi che suggerivano che il governo degli Stati Uniti voleva le abilità di Dwight per qualcosa di sinistro.

Sembra che Dwight Manfredi stia per essere usato da un’agenzia governativa non proprio legale, anche se non si sa a quale scopo.

L’agente dell’FBI assegnato al caso di Dwight ha detto di aver dovuto dare al “quartier generale di Washington” tutte le informazioni che avevano sul Generale solo pochi giorni prima che Dwight venisse rapito. Questo lascia intendere che il gruppo fosse in qualche modo collegato al governo degli Stati Uniti, ma il loro lavoro sembra essere del tutto illegale. Tutti i loro agenti non indossavano uniformi né alcun tipo di identificazione e il luogo in cui hanno portato Dwight non sembrava una prigione o un carcere. Sembra che Dwight Manfredi stia per essere usato da un’agenzia governativa non proprio legale, anche se non si sa a quale scopo.

Cosa significa davvero la fine di Tulsa King – stagione 2

Tulsa King ha trasmesso un messaggio abbastanza coerente fin dall’inizio e il finale della seconda stagione non ha fatto altro che rafforzare questo messaggio. Da quando è uscito di prigione, Dwight ha cercato e lottato per espiare i suoi errori passati. Tulsa King – stagione 2 ha fatto molti progressi, come il modo in cui ha fatto ammenda con Tina e ha permesso a Joanne di vivere con lui, ma ha anche subito molte battute d’arresto, come il ritorno di Tina a New York. Il finale della seconda stagione diTulsa King dimostra che Dwight può cercare di rimediare ai suoi errori, ma non può superare il passato.

Forse la parte più importante dal punto di vista tematico del finale di Tulsa King – stagione 2 è stato il fatto che Dwight ha dichiarato di essere diventato legale. Proprio quando si è finalmente lasciato alle spalle il suo modo di fare il gangster (almeno per la maggior parte), è stato trascinato di nuovo nel giro. Non appena ha finalmente avuto la possibilità di lasciarsi alle spalle la violenza, un gruppo oscuro lo ha rapito e, a quanto pare, sta pianificando di usarlo per qualcosa di altamente illegale. Qualunque cosa faccia Dwight, non può sfuggire alle sue tendenze criminali violente.

Dwight ha tratto beneficio dal tentativo di essere un uomo migliore e Tulsa King dimostra che ha fatto la scelta giusta.

Il finale di Tulsa King – stagione 2 non è stato però del tutto privo di speranza. Anche se Dwight non può sfuggire al suo passato, non significa che non possa affrontarlo a testa alta. Tulsa King dimostra che, sebbene fare i conti con il passato sia estremamente difficile, non è impossibile e vale la pena provarci. La maggior parte delle cose positive che Dwight ha ottenuto nel finale della seconda stagione di Tulsa King sono dovute alla sua crescente misericordia e pazienza. Si è liberato di Chickie essendo generoso con Bill e ha ottenuto il controllo della piantagione di erbacce mostrando misericordia a Cal. Dwight ne ha tratto beneficio cercando di essere un uomo migliore e Tulsa King dimostra che ha fatto la scelta giusta.

Come il finale di Tulsa King – stagione 2 prepara la stagione 3

Anche se Tulsa King – stagione 2 è terminata, la storia di Dwight Manfredi non lo è, e lo show ha preparato molto per la stagione 3 di Tulsa King. La prossima stagione di Tulsa King non è ancora stata confermata ufficialmente dalla Paramount, ma Sylvester Stallone ha confermato che è in fase di sviluppo. Fortunatamente, la scena finale della seconda stagione di Tulsa King ha preparato perfettamente la prossima stagione, e la terza stagione dovrebbe avere molto su cui lavorare. La terza stagione diTulsa King mostrerà quasi certamente che tipo di lavoro Dwight dovrà svolgere per i suoi misteriosi rapitori e come questo lavoro influirà sulle sue attività recentemente legittimate.

Il finale non si è limitato a definire la terza stagione, ma ha anche creato degli spinoff per Tulsa King. Prima di morire, Chickie ha accennato al fatto che Dwight e Bill avrebbero potuto “affittare” le loro bande in altri Stati, come Nebraska, Iowa e Arkansas. Questa non è stata una cattiva idea da parte di Chickie, e potrebbe servire come premessa per uno spinoff diTulsa King. Uno spinoff di Tulsa King ambientato a New Orleans è già stato ipotizzato dallo sceneggiatore Terrence Winter, e vedere chi Dwight sceglierà per gestire la sua prima “franchigia” e le sfide che dovranno affrontare in una nuova città potrebbe facilmente costituire uno show a sé stante.

Ci sono anche diverse altre questioni in sospeso che la terza stagione di Tulsa King dovrà affrontare. Il litigio di Dwight con Tina, per esempio, merita di essere approfondito. Allo stesso modo, Bill Bevilaqua può aver fatto pace con Dwight per il momento, ma non è detto che la pace duri. Bill potrebbe facilmente tornare a dare la caccia a Dwight, il che potrebbe creare un’altra avvincente guerra tra bande nella terza stagione diTulsa King. Ci sono molte strade che un’altra stagione di Tulsa King potrebbe esplorare, e il finale della seconda stagione le ha preparate tutte in modo eccellente.