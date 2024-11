Dune: Prophecy – episodio 1, la spiegazione dell’episodio: cosa ha fatto Desmond?

Dune: Prophecy introduce il pubblico in una complessa rete di intrighi politici e, solo dal primo episodio, c’è già una tonnellata di materiale da analizzare. Dune: Prophecy è guidata da Emily Watson e Olivia Williams, che interpretano le sorelle Valya e Tula Harkonnen. La serie prequel della HBO è ambientata 10.000 anni prima degli eventi legati ai film di Dune di Paul Atreides e Denis Villeneuve, e analizza l’ascesa delle Bene Gesserit e l’influenza dell’ordine nell’Universo conosciuto.

Il primo episodio vede Valya Harkonnen ottenere il controllo della Sorellanza per portare a termine gli obiettivi della prima Madre Superiora, usando la Voce per costringere Dorotea a uccidersi. Nel corso dell’episodio, il pubblico viene introdotto a un complotto politico che riguarda la Casa Corrino e l’Imperatore (Mark Strong). Per rafforzare la sua posizione militare, egli accetta un’alleanza matrimoniale con la Casa Richese. Tuttavia, alla fine dell’episodio Desmond Hart (Travis Fimmel) uccide il giovane erede dei Richese, impedendo il previsto matrimonio.

Perché e come Desmond Hart ha ucciso Pruwet Richese nel finale dell’episodio 1

L’episodio 1 di Dune: Prophecy introduce Desmond Hart, un personaggio originale della serie. È un soldato sopravvissuto ai recenti attacchi dei Fremen su Arrakis, anche se arriva su Selusa Secundus sostenendo che non sono stati i Fremen ad attaccare le sue forze, ma piuttosto gli alleati dell’Imperium. Non viene rivelato molto in questa scena iniziale, ma Desmond scambia un’occhiata di sfida con Kasha, il Verificatore dell’Imperatore, lasciando intendere i suoi piani. Nel finale dell’episodio, Desmond Hart cerca di conquistare la fiducia dell’Imperatore Corrino, suggerendo che la Casa Richese è uno dei tanti nemici che lo stanno prendendo di mira.

Afferma inoltre che gli è stato “ conferito un grande potere ”, che sembra usare per uccidere Pruwet, facendo bruciare la pelle del ragazzo senza toccarlo.

L’Imperatore suggerisce che vorrebbe essere liberato dal matrimonio, cosa che Desmond prende sul serio. Trova il giovane Pruwet Richese, che dice di essere stato svegliato da un brutto sogno. Desmond dice a Pruwet che è in corso una guerra da parte di un nemico che si è reso indispensabile, riferendosi alla Sorellanza. Afferma inoltre che gli è stato “conferito un grande potere”, che sembra usare per uccidere Pruwet, facendo bruciare la pelle del ragazzo senza toccarlo. La natura esatta del suo potere non è ancora chiara, ma il piano di Desmond è quello di ostacolare gli sforzi della Sorellanza.

Cosa è successo al verme della sabbia che l’imperatore Corrino ha visto su Arrakis

L’Imperatore Corrino, come Pruwet Richese, viene svegliato da un brutto sogno nel cuore della notte. Si reca quindi in una stanza dove è stato lasciato un chip con un filmato olografico, presumibilmente da Desmond. L’Imperatore Corrino assiste alla scena precedentemente descritta da Desmond in cui, per qualche miracoloso motivo, Desmond Hart è l’unico sopravvissuto a un attacco e viene schiacciato da un gigantesco verme sandwich. In qualche modo, Desmond è sopravvissuto a tutto questo ed è riemerso con un potere e un senso di scopo ritrovati.

La scena mostrata è molto simile alla visione della Madre Superiora all’inizio dell’episodio, che vedeva un gigantesco verme sandwich schiacciare un edificio su Arrakis prima di mostrare pelle bruciata e sangue. Desmond Hart sembra essere direttamente legato alla sua visione come rappresentante della minaccia esistenziale da cui la Madre Superiora aveva messo in guardia Valya.

Il piano di Valya per la Sorellanza spiegato

Valya Harkonnen è stata spinta dal trattamento riservato alla Casa Harkonnen dopo la Jihad Butleriana, in cui la Casa Harkonnen è stata definita codarda e traditrice. Pertanto, si unì alla Sorellanza e divenne fedele alla prima Madre Superiora. La Madre Superiora sognava in punto di morte la fine del mondo, “Tiran-Arafel”, per mano di un tiranno corrotto. Credeva che, per evitarla, la Sorellanza avrebbe dovuto allevare geneticamente i leader ideali e insediare una Sorella sul trono dell’Imperium. Valya Harkonnen è intenzionata a portare a termine questa missione a qualsiasi costo.

Valya sembra credere che Ynez possa essere la Sorella leader in grado di impedire Tiran-Arafel.

La Principessa Ynez si reca a Wallach IX e si allena con la Sorellanza. Valya e Tula stanno selezionando una delle loro studentesse per guidare Ynez al suo arrivo. Poiché l’Imperatore non ha figli veri, il figlio di Ynez sarà l’erede al trono, quindi la Sorellanza ha intenzione di coinvolgere Ynez nel proprio controllo attraverso la Sorella che sceglierà per guidarla. Valya sembra credere che Ynez possa essere la Sorella governante che può impedire Tiran-Arafel.

Spiegazione della visione della reverenda madre Kasha

Kasha profetizza l’insuccesso del piano di Valya

Va detto innanzitutto che Kasha era una delle ragazze che hanno complottato con Valya Harkonnen nei flashback, quindi è una Sorella che è a conoscenza del piano di Valya ed è stata messa al fianco dell’Imperatore per diffondere l’influenza della Sorellanza. Dopo l’incontro con Desmond Hart, ha una visione che ha caratteristiche simili a quella della Madre Superiora morente all’inizio dell’episodio: sangue e vermi. Nel suo caso, vede la Principessa Ynez, che sta per sposarsi, apparentemente in fin di vita e che accusa Kasha di essere coinvolta nel suo pericolo.

Kasha si reca quindi a Wallach IX per incontrare Valya e Tula Harkonnen, suggerendo che la principessa Ynez potrebbe non essere il candidato ideale che stanno cercando. Avverte Valya che l’insediamento di Ynez sul trono come Sorella potrebbe causare la devastazione che spera di evitare. Valya, ritenendo che la precedente Madre Superiora l’abbia scelta per uno scopo specifico, è ferma sulle sue posizioni e intende che il matrimonio proceda come previsto. In seguito, Valya suggerisce di allontanare Kasha dall’Imperatore, poiché non crede più che i loro ideali siano allineati.

Cosa significa la battuta di Valya Harkonnen “Vedo, madre”

Valya non torna indietro dal suo piano

Uno dei momenti finali di Dune: Prophecy vede Kasha bruciare nello stesso modo di Pruwet Richese, causandone la morte. Questo ricorda a Valya il messaggio della Madre Superiora, in cui diceva che sarebbe stata lei a vedere “la bruciante verità” e a sapere cosa farne. La scena probabilmente ribadisce a Valya che è sulla buona strada e che deve continuare a guidare la Sorellanza fino agli estremi che si è prefissata. La morte di Kasha non è chiara, ma sembra essere collegata all’uccisione di Pruwet Richese da parte di Desmond Hart.

Perché le macchine pensanti sono vietate nell’universo di Dune

Le macchine pensanti sono una forma di intelligenza artificiale presente nell’universo di Dune, che aveva un ruolo importante prima di Dune: Prophecy. A un certo punto, l’umanità è diventata dipendente dalle Macchine Pensanti, che hanno iniziato a diventare troppo potenti. Gli umani furono costretti a entrare in guerra con loro in un evento chiamato Jihad Butleriana, i cui effetti si protrassero per migliaia di anni. Le macchine pensanti vennero bandite e, al punto di Dune, “Non costruire una macchina a somiglianza di una mente umana” è un comandamento ben noto.

Perché Casa Corrino è costretta a un’alleanza matrimoniale

Il pubblico viene introdotto all’Imperatore Corrino mentre media un’alleanza con la Casa Richese, che gli promette navi da guerra in cambio di un matrimonio tra il novenne Pruwet Richese e la Principessa Ynez. L’imperatore Corrino ha ereditato l’Imperium dopo una serie di imperatori in guerra e non è certo il leader più forte e aggressivo. Governa in un periodo di fragile pace, con il matrimonio con sua moglie, l’imperatrice Natalya, che ha unito l’Imperium in quello che è all’inizio della serie.

Il Duca Richese offre alla Casa Corrino una flotta di navi da guerra per aiutare la raccolta di spezie su Arrakis. Come nei film, Arrakis è il pianeta più importante dell’universo grazie alla sostanza ultrapotente che vi si può raccogliere. Inoltre, come nei film, l’Imperium ha problemi con la produzione di spezia a causa dell’interferenza dei Fremen. Questo porta l’Imperatore Javicco Corrino a stringere un accordo poco dignitoso con la Casa Richese in Dune: Prophecy, poiché ha un disperato bisogno del loro supporto militare.