Tutti gli 8 film e serie che danno i titoli agli episodi di The Residence

The Residence di Netflix (qui la recensione) è un classico giallo e trae ispirazione da altre storie del genere prendendo in prestito alcuni titoli famosi per ogni episodio. La serie, che vede come protagonista Uzo Aduba con la detective Cordelia Cupp, porta il pubblico in un intrigante e esilarante giallo ambientato alla Casa Bianca. Il capo Usher viene trovato assassinato in una delle tante stanze di lusso della villa, mentre ai piani inferiori si svolge una cena di stato piena di ospiti. Per scoprire chi è l’assassino di The Residence, Cordelia Cupp deve farsi strada tra centinaia di sospettati.

The Residence aderisce a quasi tutti i luoghi comuni del genere giallo. È chiaro che alcuni dei più grandi colpi di scena della letteratura, della TV e dei film polizieschi hanno ispirato la serie Netflix, che prende in giro e rende omaggio ai più grandi misteri della storia. L’influenza di creatori famosi come Alfred Hitchcock, Sir Arthur Conan Doyle, Gaston Leroux e altri sono evidenti da un episodio all’altro, e The Residence lo dimostra prendendo in prestito i titoli di alcune delle loro opere più famose in modi che si sposano perfettamente con la trama della serie Netflix.

La caduta della casa degli Usher – Tratto da un racconto breve del 1839

Il primo episodio di The Residence si intitola “La caduta della casa degli Usher“, che è anche il titolo di un racconto breve di Edgar Allan Poe. Pubblicato per la prima volta nel 1839, il racconto segue una misteriosa malattia che colpisce i fratelli della famiglia Usher. Si conclude rapidamente che la loro malattia è legata alla loro villa, che si ritiene sia infestata. In classico stile Poe, questa storia è oscura, misteriosa e piena di morte e agonia.

The Residence ha dato una svolta al titolo di The Fall of the House of Usher di Poe. La vittima dell’omicidio in questa serie Netflix era A.B. Wynter, l’usciere/usher in inglese capo della Casa Bianca. In questo modo, la “Caduta della Casa degli Usher” è presa un po’ più letteralmente, riferendosi alla residenza titolare che cade a pezzi dopo che il suo usciere viene ucciso (e non è più in grado di gestirla).

Il delitto perfetto – film di Hitchcock del 1954

L’episodio 2 di The Residence prende il nome dal film del 1954 di Alfred Hitchcock Il delitto Perfetto. Questo thriller misterioso vede un ricco tennista professionista mettere a punto un elaborato piano per uccidere la moglie adultera, ma la donna sopravvive miracolosamente. È tutto lusso, segreti e misteri mentre il tentato assassino fa tutto il possibile per coprire il suo crimine mentre i detective indagano.

L’uso del titolo di questo film di Hitchcock era appropriato per questo episodio poiché è qui che la detective Cordelia Cupp si tuffa davvero nelle sue interviste con lo staff e gli ospiti della Casa Bianca. Questo alla fine la porta a scoprire una scandalosa relazione sessuale tra il ministro degli Esteri australiano e il furioso chef della Casa Bianca.

Cena con delitto – Knives Out – la commedia Whodunit del 2019

“Cena con delitto – Knives Out“ è il titolo dell’episodio 3 di The Residence, ed è un riferimento al film omonimo del 2019 di Rian Johnson. Knives Out è una commedia poliziesca e una parodia modernizzata del genere giallo e segue il detective geniale Benoit Blanc mentre cerca di dedurre chi ha assassinato un famoso scrittore di gialli (tra i familiari della vittima).

The Residence è di stampo simile a Knives Out poiché entrambi sono gialli che prendono in giro i luoghi comuni del genere. In senso più letterale, il titolo dell’episodio 3 di The Residence è appropriato poiché è quando Cordelia Cupp risolve il mistero del coltello usato per tagliare i polsi di Wynter poco dopo aver scoperto che un coltello in miniatura era stato usato per pugnalare la statuetta di pan di zenzero di Wynter nella replica della Casa Bianca del pasticcere.

Un rebus per l’assassino – il film Murder Mystery del 1973

L’episodio 4 di The Residence, “Un rebus per l’assassino” (in originale The Last of Sheila), prende il nome dall’omonimo film del 1973, diretto da Herbert Ross e scritto da Anthony Perkins e Stephen Sondheim. Il mistero dell’omicidio vede un marito invitare una manciata di sospettati a bordo della sua barca un anno dopo l’omicidio della moglie Sheila, con l’obiettivo di scoprire chi tra loro fosse il responsabile.

In questo episodio di The Residence, il detective Cupp si è concentrato su un maggiordomo di nome Sheila, che sembrava sospetto, dato il suo comportamento eccessivamente amichevole con gli ospiti della cena di stato della Casa Bianca. Come i personaggi di The Last of Sheila, era chiaro che il maggiordomo nascondeva un segreto. Ci è voluto solo un piccolo gioco per forzare questo segreto a venire allo scoperto.

La congiura degli innocenti – film di Hitchcock del 1955

L’episodio 5 di The Residence ha preso in prestito il titolo dal film di Alfred Hitchcock del 1955 La congiura degli innocenti. Questa commedia nera in technicolor vede una città andare in subbuglio quando viene scoperto il corpo di un uomo. Non solo nessuno sa chi l’ha fatto, ma molti dei suoi cari non sono sicuri di essere loro stessi l’assassino.

I collegamenti tra questo episodio di The Residence e il giallo da cui prende il nome sono un po’ più semplici. In “La congiura degli innocenti“, Cordelia inizia a indagare sui segreti di Harry Hollinger, amico e consigliere del Presidente degli Stati Uniti. Harry si dimostra problematico in quasi ogni fase delle indagini del detective Cupp, quindi il titolo di questo episodio è piuttosto letterale.

Il terzo uomo – il film noir del 1949

“Il terzo uomo” è il titolo sia dell’episodio 5 di The Residence sia del film noir del 1949 diretto da Carol Reed e scritto da Graham Greene. Il film segue uno scrittore che progetta di far visita a un vecchio amico solo per scoprire che è stato assassinato. Poi si tuffa in un’indagine per trovare il misterioso “terzo uomo” titolare, che era notoriamente presente durante il crimine (anche se nessuno conosceva la sua identità).

Questo episodio di The Residence riguarda essenzialmente la stessa cosa. L’indagine di Cordelia Cupp l’ha portata a scoprire che c’erano tre intrusi alla cena di stato alla Casa Bianca. Le identità dei due sono state scoperte, ma il terzo è rimasto un mistero. Il terzo uomo non è stato scoperto fino a dopo la chiusura delle indagini di Cordelia, ed è stata la sua testimonianza di un uomo che trascinava un corpo alla Casa Bianca a riaprire le cose.

L’avventura del pollice dell’ingegnere – un racconto breve di Sir Arthur Conan Doyle del 1892

L’episodio 7 di The Residence è intitolato “L’avventura del pollice dell’ingegnere” dal racconto breve di Sir Arthur Conan Doyle. Questo è uno dei misteri di Sherlock Holmes di Doyle, inizialmente pubblicato su The Strand Magazine nel 1892. La storia racconta la bizzarra esperienza di un ingegnere che è stato assunto per fare un lavoro solo per essere improvvisamente attaccato (e perdere il pollice).

Il titolo di L’avventura del pollice dell’ingegnere di Doyle è appropriato per l’episodio 7 di The Residence poiché è qui che Cordelia inizia a immergersi ulteriormente nella storia di Bruce Geller, uno degli ingegneri della Casa Bianca. Geller è stato chiamato nella sua serata libera per riparare un water, portandolo a infuriarsi pubblicamente contro Wynter. Fortunatamente, non perse un pollice, ma Geller divenne rapidamente una persona di interesse.

Il mistero della stanza gialla – mistery di Gaston Leroux del 1907

L’episodio finale della prima stagione di The Residence prende il nome da Il mistero della stanza gialla, scritto dal romanziere francese Gaston Leroux e pubblicato originariamente nel 1907. Questo è il primo libro con il personaggio di Joseph Rouletabille, un reporter immaginario noto per aver risolto crimini impossibili. In Il mistero della stanza gialla, Rouletabille deve scoprire come un criminale sia scomparso da una stanza chiusa a chiave senza lasciare traccia.

In The Residence, il significato del titolo Stanza gialla viene modificato per adattarsi a quello della Stanza ovale gialla nella Casa Bianca, che Cordelia deduce essere il luogo effettivo dell’omicidio di A.B. Wynter. La vittima è stata spostata due volte, ma The Residence vede il detective Cupp alle prese con il mistero di come un assassino sia entrato nella Yellow Oval Room mentre entrambi gli altri ingressi erano già sorvegliati. La risposta è, come sempre, una porta segreta.