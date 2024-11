Cena con delitto – Knives Out, la spiegazione del finale: chi è l’assassino?

Il tortuoso giallo di Rian Johnson, Cena con delitto – Knives Out (qui la recensione) si è affermato come uno dei più apprezzati film di questo genere. Ha infatti portato il pubblico a confrontarsi con un mistero da risolvere dove ogni elemento sembra aiutare e allo stesso tempo allontanare dalla soluzione. Quando poi nel finale si giunge ad essa, lo stupore è tanto per il modo in cui il regista ha saputo costruire minuziosamente questa vicenda e renderla tanto appassionante quanto ben funzionante. Non a caso, Johnson è poi stato candidato al premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale.

Il film ha inoltre il merito di presentarci uno dei detective più divertenti e affascinanti degli ultimi tempi, interpretato da Daniel Craig. Circondato poi da un cast di attori di primo livello che comprendono Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Ana de Armas, Chris Evans, Michael Shannon e Toni Collette. Un successo tale che ha portato alla realizzazione di un sequel – Glass Onion – e ad un terzo capitolo – Wake Up Dead Man – attualmente in fase di realizzazione. In questo articolo, approfondiamo però nel dettaglio il finale di Cena con delitto – Knives Out.

La trama di Cena con delitto – Knives Out

Il film ha come protagonista Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc, un investigatore privato assunto per indagare sull’apparente suicidio di Harlan Thrombey (Christopher Plummer) dopo una festa di compleanno a casa sua. Nel corso del film, Benoit scopre che ogni membro della famiglia di Harlan aveva un motivo per ucciderlo, sia che si trattasse di coprire una relazione segreta o di assicurarsi una partecipazione alla sua enorme fortuna. Sebbene ognuno di loro sia colpevole di un peccato o di un altro, solo uno di loro ha effettivamente tramato per uccidere Harlan.

Che cosa succede realmente nel finale?

Nel terzo atto Marta (Ana de Armas) fa visita alla domestica Fran, che sa che Ransom (Chris Evans) è l’assassino e ha una fotocopia delle analisi del sangue di Harlan per dimostrare che non è innocente. Fran è in fin di vita quando Marta la trova, e l’infermiera è ovviamente incastrata dal vero assassino. Spaventata dal fatto che sta causando altre morti, Marta confessa di aver accidentalmente iniettato della morfina a Harlan e Fran viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Marta confessa quasi tutto anche alla famiglia Thrombey, ma dopo aver visto le analisi del sangue, Blanc capisce che Marta è innocente.

Quello che segue è un classico finale da murder mystery, in cui il già iconico Benoit Blanc deduce sapientemente tutto ciò che è accaduto durante la notte della morte di Harlan, compreso il ritorno di Ransom alla casa, l’arrampicata sul traliccio e la sostituzione del farmaco. Dopo che tutto è stato esposto davanti a lui e che Marta ha mentito sulla sopravvivenza di Fran, Ransom confessa, credendo di essere stato condannato a causa della testimonianza di Fran. Tuttavia, si scopre che Fran è morta, ma Marta ha registrato il monologo sul suo telefono. Dopo un tentativo fallito di uccidere Marta, Ransom viene preso in custodia e Marta prende le chiavi della villa e tutto ciò che Harlan possiede.

La spiegazione della morte di Harlan (e chi lo ha ucciso)

Rian Johnson sorprende dunque il pubblico mostrando come Harlan sia morto molto presto in Cena con delitto – Knives Out. Harlan sta ricevendo le sue medicine notturne dall’infermiera Marta, quando queste vengono rovesciate. Marta raccoglie le fiale ma, dopo aver fatto le iniezioni ad Harlan, si rende conto di averle scambiate e di avergli somministrato per sbaglio una dose letale di morfina. Come se non bastasse, l’antidoto è stranamente scomparso dalla sua borsa dei medicinali. Sapendo che sarebbe stata incolpata della sua morte e che sua madre avrebbe potuto essere espulsa in seguito allo scandalo, Harlan decide di proteggerla.

Dà a Marta istruzioni accurate per farsi vedere mentre esce di casa, per poi tornare più tardi e scendere al piano di sotto travestito da Harlan. In questo modo avrebbe fissato l’ora della sua morte a un momento successivo a quello in cui Marta era già uscita. Prima che l’overdose di morfina potesse ucciderlo, Harlan si taglia la gola per far sembrare la sua morte un suicidio piuttosto che un incidente. Tuttavia, il finale rivela che la sua morte non è stata un incidente. È stata causata dalle azioni di Ransom, che ha cospirato affinché Marta uccidesse accidentalmente suo nonno.

Come il resto della sua famiglia, Ransom era stato escluso dal testamento di Harlan, che invece aveva lasciato tutto a Marta. Ma se Marta avesse ucciso Harlan, il nuovo testamento sarebbe stato invalidato e la fortuna sarebbe stata divisa tra i Thrombey, Ransom compreso. La risposta letterale alla domanda di chi ha ucciso Harlan Thrombey è dunque che si è suicidato, tagliandosi la gola con un coltello. La tragedia della sua morte è che ad Harlan non era stata somministrata un’overdose di morfina e non c’era bisogno che si uccidesse. Ransom aveva pianificato di far somministrare a Marta l’overdose scambiando le etichette dei medicinali nella sua borsa e rubando poi l’antidoto, in modo da non permettere di salvare la vita del nonno.

Tuttavia, quando il farmaco viene accidentalmente rovesciato, le due fiale vengono scambiate di nuovo e Marta somministra ad Harlan le dosi corrette e sicure. Per tutto il film, Marta è tormentata dal senso di colpa per aver creduto di aver ucciso Harlan a causa della sua negligenza nel non aver controllato le etichette delle medicine. Invece, il mancato controllo delle etichette è ciò che gli avrebbe salvato la vita. Marta sapeva dalla consistenza dei liquidi quale fosse il farmaco corretto e gli dava le dosi giuste d’istinto.

Come spiega Benoit Blanc, nonostante le manomissioni di Ransom, Marta ha fatto bene perché è una brava infermiera. Sebbene la morte di Harlan sia tecnicamente avvenuta per mano sua, Ransom è senza dubbio l’uomo da biasimare. Se non avesse scambiato le etichette delle medicine, Marta non avrebbe mai creduto di aver accidentalmente somministrato ad Harlan un’overdose di morfina e Harlan non si sarebbe mai ucciso per coprirla. Ma anche se Ransom fosse colpevole solo di tentato omicidio nei confronti di Harlan, egli segna il suo destino uccidendo Fran per cercare di coprire le sue tracce.

Il piano di Ransom e l’omicidio di Fran

Il piano originale di Ransom era semplice. La notte della morte di Harlan, dopo essersene andato infuriato per il cambio del testamento, è tornato a casa e si è arrampicato sul graticcio per evitare di essere individuato. Scambiò le etichette delle medicine nella borsa di Marta e prese l’antidoto per un’overdose di morfina. Ransom si arrampicò di nuovo sul traliccio, ma fu individuato dalla madre di Harlan, Wanetta “Great Nana” Thrombey. Ransom si intrufolò di nuovo in casa durante il funerale di Harlan, quando sapeva che sarebbe stata vuota, per scambiare di nuovo tutto ciò che c’era nella borsa dei medicinali ed evitare sospetti.

Ransom assunse poi anonimamente Benoit per indagare sulla morte di Harlan, credendo che le capacità investigative di Benoit avrebbero incastrato Marta come assassina. Questo piano è andato a monte in tre modi. Il primo è che Fran, la governante, vede Ransom manomettere la borsa dei medicinali la seconda volta e capisce che c’è qualcosa sotto. Il secondo è che Ransom non poteva prevedere che le fiale di medicinali sarebbero state rovesciate e che Marta le avrebbe mescolate da sola. Il terzo era la decisione di Harlan di uccidersi per garantire che Marta non finisse nei guai.

Dopo che Marta “confessò” a Ransom di aver ucciso Harlan, Ransom capì che l’omicidio di Harlan poteva essere scoperto quando le analisi del sangue di Harlan risultarono perfettamente normali, senza overdose di morfina. La morte sarebbe stata dichiarata un suicidio, Marta avrebbe ricevuto la fortuna di Harlan e Ransom non avrebbe ottenuto nulla. Per assicurarsi che i risultati delle analisi del sangue non potessero scagionare il nome di Marta, Ransom incendiò il laboratorio dove si svolgevano le analisi. Tuttavia, c’era un’altra mosca nell’ingranaggio: Fran

Fran prese la borsa dei medicinali dalla scena del crimine e inviò a Ransom una fotocopia delle analisi del sangue, rivelando di averne una propria, con l’avvertimento “So cosa hai fatto” e le istruzioni per incontrarla. Ha inviato il biglietto a Marta in modo che credesse di essere minacciata con un esame del sangue che dimostrava un’overdose di morfina. Ransom inviò un’e-mail a Marta dicendole di recarsi al luogo dell’incontro dopo l’orario inizialmente stabilito. Incontrò Fran per prima, le somministrò un’overdose fatale di morfina e fece in modo che Marta la trovasse.

Perché il piano di Ransom è fallito

Anche questo nuovo piano è però andato a monte. Fran inizialmente sopravvisse all’overdose, svegliandosi quando Marta la trovò e dicendole: “È stato Hugh”, ma Marta sentì male e capì “Sei stata tu”, continuando a supporre che l’esame del sangue mostrasse un’overdose di morfina e che Fran la stesse accusando di aver ucciso Harlan. Tuttavia, invece di lasciar morire Fran, Marta chiamò un’ambulanza per farla portare in ospedale. Poi si confessa a Benoit, accettando il suo destino, e gli mostra il nascondiglio segreto di Fran nella villa dei Thrombey, dove era nascosta la copia delle analisi del sangue.

Prima che Marta potesse confessare alla famiglia, Benoit guardò le analisi del sangue e capì che Marta era innocente. Il finale di Cena con delitto – Knives Out diventa quindi una classica scena d’accusa da murder mystery. Benoit ordina a tutti i membri della famiglia, tranne che a Ransom, di lasciare il salotto e descrive tutti gli indizi del contorto piano di Ransom dall’inizio alla fine. Marta riceve una telefonata dall’ospedale e comunica trionfalmente a Ransom che Fran è sopravvissuta e potrà testimoniare. Credendo di essere comunque condannato, Ransom ammette i suoi crimini. Marta rivela che lo stava registrando, che Fran è morta per overdose e che Marta ha ingannato Ransom per farlo confessare.

Il vero significato del finale di Cena con delitto – Knives Out

Nonostante il tema cupo e la tragicità della morte di Harlan, il finale ha una prospettiva ottimistica. Marta sfugge all’incastro per l’omicidio di Harlan e alla prigione perché, in definitiva, è una brava persona. Inizialmente ha cercato di insabbiare la morte di Harlan non tanto per proteggere sé stessa, quanto per proteggere la sua famiglia ed eseguire le ultime istruzioni di Harlan. Tuttavia, è stata tormentata dal senso di colpa per l’insabbiamento e ha deciso di andare troppo oltre quando qualcuno si è fatto male. Se Marta avesse lasciato morire Fran e avesse scelto di non confessare a Benoit Blanc, Ransom sarebbe riuscito a farla franca.

La bontà intrinseca di Marta è simboleggiata dal fatto che non può dire una bugia senza vomitare. La sua umiltà è in forte contrasto con la famiglia Thrombey, viziata e titolata. Cena con delitto – Knives Out prende di mira l’idea dei bianchi privilegiati che si considerano “self-made” nonostante il loro successo si basi su ricchezze ereditate e legami familiari. Walt (Michael Shannon) dirige la casa editrice di famiglia, ma il lavoro gli è stato affidato dal padre. Joni (Toni Collette), la nuora di Harlan, lo sfrutta da anni. Meg (Katherine Langford) è esteriormente progressista e femminista e finge di essere amica di Marta, ma con una piccola spinta è pronta a manipolarla.

Quando i Thrombey scoprono che Harlan ha lasciato la sua intera fortuna a Marta, si indignano, sentendo che qualcosa è stato loro rubato. Tuttavia, la ricchezza di Harlan non è mai stata loro. Harlan ha scelto di lasciare la sua fortuna a Marta perché lei è stata gentile con lui senza avere un obiettivo, e ha lavorato duramente tutta la vita per una ricompensa minima. Mettendo Marta contro i Thrombey, il finale di Knives Out sfida l’idea di ricchezza ereditata e di diritto. Tutto ciò che Marta deve fare per mandare all’aria questi piani è essere ciò che già è: una brava infermiera e una brava persona.