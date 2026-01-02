Avengers: Doomsday, il trailer degli X-Men mostra Ciclope in battaglia mentre Magneto e Xavier affrontano il pericolo

Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday sposta i riflettori su uno degli elementi più attesi dell’intero progetto: il ritorno degli X-Men dell’era Fox all’interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo i primi teaser dedicati a Steve Rogers e Thor, Marvel Studios rilancia la promozione del film puntando su una rivelazione che parla direttamente alla nostalgia dei fan.
Il trailer, diffuso in concomitanza con la programmazione cinematografica di Avatar: Fire and Ash, conferma che la Saga del Multiverso porterà finalmente in primo piano Victor Von Doom, interpretato da Robert Downey Jr., ma lo fa intrecciando il suo arrivo con il ritorno di volti storici degli X-Men.
Il ritorno degli X-Men classici nel MCU
Le immagini del trailer conducono lo spettatore all’interno della X-Mansion, conosciuta come la Scuola per Giovani Dotati di Charles Xavier. Qui fanno il loro ritorno Patrick Stewart nei panni di Professor X, Ian McKellen come Magneto e James Marsden nel ruolo di Ciclope.
Professor X appare con una giacca blu impreziosita dal logo a forma di X, mentre Magneto sfoggia un look inedito con capelli più lunghi, una novità assoluta per McKellen nella storia del personaggio. Il momento più iconico del trailer è però dedicato a Scott Summers: Ciclope viene mostrato in piena azione mentre indossa un costume ispirato ai fumetti e scatena il suo raggio ottico contro un Sentinel.
Il teaser si chiude con una scritta inequivocabile: “The X-Men Will Return in Avengers: Doomsday”, seguita dal countdown già visto nei precedenti trailer.
Doctor Doom, il Multiverso e il futuro degli Avengers
Il ritorno di Robert Downey Jr. nel MCU, annunciato ufficialmente al San Diego Comic-Con 2024, rappresenta uno dei colpi di scena più importanti della Fase 6. L’attore non riprende il ruolo di Iron Man, ma interpreta Doctor Doom, segnando una svolta narrativa dopo l’abbandono della storyline legata a Kang, in seguito all’uscita di scena di Jonathan Majors.
Avengers: Doomsday è stato girato fino a settembre 2025, mentre le riprese di Avengers: Secret Wars partiranno durante l’estate. Prima dei due grandi eventi corali, il MCU proporrà anche Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland, ultimo capitolo prima del doppio appuntamento Avengers.
Marvel Studios ha fissato l’uscita di Avengers: Doomsday per il 18 dicembre 2026, preparando il terreno a uno dei crossover più ambiziosi nella storia del cinema supereroistico.