What If…? – stagione 3, la spiegazione del finale

What If…? – stagione 3, episodio 8 è l’epico finale della serie animata del MCU What If…?, iniziata nel 2021. Lo show si conclude con una nota emozionante, con Uatu l’Osservatore (Jeffry Wright) che finalmente risponde delle molte volte in cui ha infranto il suo giuramento solo per osservare il multiverso. Allo stesso modo, l’episodio finale è ricco di emozionanti varianti nel multiverso che faranno desiderare anche ai critici più accaniti dello show che questa non sia la stagione finale, in modo da poter esplorare anche le loro storie.

Come già visto nel precedente episodio What If…? – stagione 3, episodio 7, i Guardiani del Multiverso e Infinity Ultron si stavano preparando ad accedere alla Quinta Dimensione, sede del Piano di Osservazione e degli Osservatori. Dopo aver salvato Uatu e il Capitano Carter in questo nuovo episodio, si scatena una grande rissa cosmica che chiude in modo soddisfacente l’intera serie. Con queste premesse, ecco la nostra analisi completa di What If…? Stagione 3, episodio 8, il suo finale spiegato e le più grandi uova di Pasqua del MCU, i riferimenti e le varianti che siamo riusciti a trovare.

What If…? – stagione 3 – Episodio 8 – Spoiler e anticipazioni principali sulla storia

Uatu viene mostrato nel passato mentre presta il suo giuramento per la prima volta, mentre l’Eminenza conferma la sua grande fiducia nel suo allievo. Nel presente, Uatu è costretto a rispondere delle sue eresie, avendo infranto più di una volta il suo giuramento per aiutare gli eroi e salvare il multiverso. Peggy Carter rappresenta la più grande trasgressione di Uatu, da cui la sua recente cattura da parte degli altri Osservatori che intendono giustiziare sia Peggy che Uatu. Infinity Ultron attacca gli Osservatori, tenendoli a bada mentre gli eroi salvano Uatu e Peggy.

Gli eroi cercano di raggiungere il nuovo universo di Strange Supreme, dove il potere degli Osservatori sarà annullato, ma è troppo tardi dopo che Infinity Ultron viene ucciso. Distrutta la loro nave, gli Osservatori si preparano a uccidere Uatu e gli eroi, ma Uatu condivide il giuramento degli Osservatori con i suoi alleati per pareggiare le probabilità.

Con gli eroi ora impregnati del potere degli Osservatori, una grande rissa cosmica porta all’unione dell’Eminenza con l’Incarnato e l’Esecutore.

L’Eminenza inizia a cancellare ogni variante degli eroi da ogni universo prima che Peggy si sacrifichi, salvando i suoi amici prima di trasportarli tutti nell’universo di Strange Supreme.

Il loro potere è annullato, Uatu risparmia la vita dei suoi compagni Osservatori e si offre di insegnare loro a vedere piuttosto che limitarsi a guardare, per trovare e preservare la vera bellezza del multiverso, e l’Eminenza accetta.

Gli eroi celebrano un funerale per Peggy sul Piano d’Osservazione, prima che Uatu concluda la serie del MCU con una narrazione finale, mentre vengono mostrate diverse emozionanti varianti.

Spiegato l’importante sacrificio multiverso di Capitan Carter

Dopo che Uatu ha fatto pronunciare ai suoi alleati il giuramento degli Osservatori per ottenere i loro poteri, ciò che segue è un’intensa rissa cosmica di proporzioni epiche alla fine di What If…? Stagione 3, episodio 8. Dopotutto, l’Eminenza, l’Incarnato e l’Esecutore credevano di non avere altra scelta se non quella di infrangere i loro giuramenti per distruggere Uatu e i Guardiani del Multiverso al fine di ristabilire l’ordine, tanto che vengono mostrati mentre si fondono come un’unica entità per cancellare simultaneamente ogni variante degli eroi esistenti in ogni universo. Tuttavia, Peggy si rifiuta di perdere altri amici.

Grazie alla pura volontà e al suo nuovo potere cosmico di Osservatore, Peggy si lancia contro l’Eminenza, ponendo fine al suo attacco cosmico e salvando i suoi amici e le loro varianti. Inoltre, trasporta tutti nell’universo vivente di Strange Supreme, che annulla i poteri degli Osservatori. Tuttavia, questo è stato l’ultimo atto di eroismo del Capitano Carter, come dimostrato quando gli eroi sopravvissuti hanno tenuto un funerale con lo scudo di Peggy nel Piano di Osservazione proprio alla fine di What If… Stagione 3.

Fortunatamente, il sacrificio del Capitano Carter non è stato vano. Uatu è riuscito a contattare i suoi compagni Osservatori dopo aver risparmiato loro la vita, offrendosi di insegnare all’Eminenza tutto ciò che ha imparato su come vedere veramente il multiverso e la sua bellezza. Anche se avrebbe potuto infrangere il suo giuramento per preservare tale bellezza, non ha mai abbandonato completamente la missione e i modi di fare della sua gente.

La spiegazione della scena finale di What If…? Stagione 3

Nella scena finale dell’episodio vengono mostrate diverse varianti interessanti, mentre Uatu chiude la serie con una narrazione che rispecchia le introduzioni degli episodi. Ecco tutte le emozionanti varianti del MCU che siamo riusciti a individuare alla fine di What If…? Stagione 3, episodio 8 (alcune appaiono piuttosto rapidamente):

Un Uomo Ragno a sei braccia

Un Ghost Rider Samurai (Robbie Reyes)

Riri Williams come Punitore

Gamora in abito da sposa

Blade come nuovo Moon Knight (che dovrebbe debuttare in Marvel Zombies del 2025)

Arma X Thanos

Kingo con una tuta di Iron Man

Un mash-up tra Ms. Marvel e Wasp

Il Maestro di Hulk come Stregone Supremo

Un mash-up tra Scarlet Witch e Howard il Papero

Occhio di Falco come guerriero dragone

Jubilee come Silver Surfer

Capitan America Skrull con scudi wakandiani

Sersi che balla in abito da ballo con Dane Whitman

Deadpool con una quantità pazzesca di pistole

Giovane Hela con Mjolnir (da What If…? – An Immersive Story)

Shang-Chi come Star-Lord (che rispecchia lo Star-Lord di T’Challa di What If…? Stagione 1)

Sceriffo Loki

La Strega dell’Infinito (da What If…? – An Immersive Story)

Nova Centurion Carol Danvers (da What If…? – An Immersive Story)

Una variante di Doctor Strange (è difficile capire le specifiche)

Alcune di queste varianti, come la Giovane Hela, la Strega dell’Infinito e la Centurione Carol Danvers, sono state viste per la prima volta in What If…? – An Immersive Story, un videogioco in realtà mista spin-off di Marvel e ILM Immersive per Apple Vision Pro.