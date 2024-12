Agatha All Along ora è ufficialmente elencato come “Stagione 1” su Disney+

Secondo recenti indiscrezioni, Agatha All Along tornerà per una seconda serie di episodi e, sebbene i Marvel Studios non l’abbiano ancora ufficializzato, lo spin-off di WandaVision – originariamente etichettato come miniserie – è ora elencato come “stagione 1” su Disney+.

Che la Marvel avesse intenzione di rinnovare la serie lo avevamo già intuito quando la Disney l’ha presentata nelle categorie delle commedie per la prossima stagione dei premi (la star Kathryn Hahn è stata recentemente nominata per un Golden Globe), dato che i criteri dell’Accademia della Televisione per le serie limitate affermano che: “Il programma deve raccontare una storia completa e non ricorrente e non deve avere una trama o dei personaggi principali in corso nelle stagioni successive”.

Il finale di stagione si è concluso con Agatha Harkness (Hahn) che si è sacrificata per salvare Billy Maximoff (Joe Locke) dando un bacio al suo ex amante Rio Vidal, alias Morte (Aubrey Plaza).

Come sappiamo, la morte nel Marvel Cinematic Universe non significa necessariamente la fine della strada, soprattutto per una potente strega. Nei momenti finali dell’episodio, Harkness ritorna in forma di spirito e accompagna Wiccan nella sua ricerca di suo fratello Tommy.

Nonostante la popolarità e la forte audience dello show, alcuni ritengono che una seconda stagione non sarebbe necessaria, dal momento che l’imminente serie Vision è stata descritta come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha All Along”.

Che Agatha All Along ritorni o meno per la seconda stagione, sembra che vedremo molto di più di Wiccan e Ghost Agatha nel MCU nei prossimi anni.