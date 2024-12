What If… ?, 3×07: tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

L’episodio 7 della terza stagione di What If…? è l’inizio della fine della serie animata del MCU. Culminando con un finale di serie in due parti, questo nuovo capitolo vede Captain Carter alla guida di una nuova squadra di protettori multiversali che viene a sapere che l’Osservatore è stato rapito ed è in pericolo. Questo dà il via a una missione di salvataggio cosmica che si conclude con un cliffhanger e una nuova sorprendente alleanza.

Come si vede alla fine dell’episodio 6 di questa stagione di What If…?, l’Osservatore sembra aver infranto il suo giuramento ed essere intervenuto per l’ultima volta nella vita di coloro che avrebbe dovuto solo osservare. Preso in custodia dai suoi colleghi Osservatori, i frammenti del Piano di Osservazione si sono staccati come conseguenza, permettendo ai suoi alleati mortali di venire in suo aiuto in questo nuovo episodio. Ecco quindi la nostra analisi del settimo episodio della terza stagione di What If…?, con la spiegazione del finale e i maggiori easter egg e riferimenti presenti in esso.

Recap della trama di What If… ?, 3×07: E se… l’Osservatore fosse scomparso?



Partendo dalla realtà vista per la prima volta nella stagione 2 di What If…?, in cui Nebula è diventata Nova Prime, Captain Carter arriva nella Sfera del Tempo di Kang il Conquistatore insieme alla sua nuova squadra di protettori multiversali per salvare questo Xandar alternativo dal mostro calamaro interdimensionale noto come Campione dell’Idra (visto per la prima volta nella stagione 1 di What If…?). Tra gli alleati di Captain Carter ci sono Kahori, Byrdie the Duck (la potente figlia di Howard e Darcy) e Tempesta, Dea del Tuono e il suo potente martello Mjolnir. Dopo aver sconfitto il Campione dell’Hydra, dal cielo cadono frammenti del Piano di Osservazione, avvertendo la squadra che l’Osservatore è nei guai.

L’Eminenza prende il posto della narrazione dell’Osservatore, confermando che lui e i suoi compagni hanno giurato di proteggere il loro ordine (non solo di osservare). Gli alleati dell’Osservatore pagheranno per la loro eresia se cercheranno di salvarlo. Progettando di accedere al Piano di Osservazione situato nella quinta dimensione, la squadra di eroi riadatta i frammenti usando diversi pezzi di tecnologia avanzata per servire come fonte di energia per la loro nave, oltre a usare il potere divino di Tempesta, ma entrambi i tentativi falliscono.

Con un solo frammento rimasto, la squadra decide di trovare una variante di Infinity Ultron (l’unico essere che è riuscito ad accedere alla quinta dimensione), che ha cancellato il suo universo usando le Infinity Stones, ma non ha mai sentito la voce dell’Osservatore. Temendo di perdere i suoi amici, Peggy affronta Infinity Ultron da sola, per poi essere catturata dall’Eminenza. Rendendosi conto di ciò che Peggy ha fatto, Kahori, Storm e Byrdie affrontano e attaccano Ultron, che alla fine spiega cosa è successo a Peggy e accetta di aiutarli ad accedere al Piano di Osservazione.

Perché Infinity Ultron accetta di aiutare i nuovi Guardiani del Multiverso (e perché gli Osservatori hanno preso Peggy)

Dopo che l’episodio 7 della terza stagione di What If…? racconta come Infinity Ultron ha distrutto il suo universo, Captain Carter trova una variante che è esistita per eoni nel nulla da lui creato, non avendo mai sentito le parole dell’Osservatore in questa realtà. Programmato per credere che “la pace sia l’assenza di conflitto”, Infinity Ultron si è reso conto che il mondo vuoto che ha creato non è pacifico, poiché non c’è vita (che è intrinsecamente portatrice di conflitto). Concludendo che deve combattere per la pace una vita alla volta, Ultron decide di dare seguito al suo ritrovato desiderio di redenzione aiutando Kahori, Storm e Byrdie.

Assorbendo così il potere dell’ultimo frammento per amplificare la nave in modo che possa entrare nel Piano di Osservazione. Inoltre, Captain Carter è stata probabilmente presa dall’Eminenza come punizione per le molte volte che l’Osservatore ha infranto il suo giuramento nel corso di questa serie del MCU. Potrebbero quindi ritenere che lei debba condividere le conseguenze dei suoi interventi, visto che Peggy è stata coinvolta in molti di essi dal momento in cui è stata reclutata nella stagione 1 di What If…?. Dopotutto, all’inizio dell’episodio l’Eminenza si riferisce a Captain Carter come a “una minaccia multiversale”.

Tutti gli easter egg e riferimenti nell’episodio 3×07 di What If…?

Naturalmente anche in questo episodio ci sono alcuni riferimenti al MCU, easter eggs vari e apparizioni piuttosto folli. Ecco qui di seguito più importanti che abbiamo trovato: