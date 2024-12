Wicked è ora il quinto musical cinematografico di maggior incasso di tutti i tempi

Nonostante abbia perso il primo posto al botteghino americano a favore di Oceania 2 e Sonic 3, Wicked è riuscito a mantenere un impressionante bottino contro la concorrenza, guadagnando altri 20 milioni di dollari nel suo sesto weekend. In totale, Wicked ha raggiunto i 634 milioni di dollari a livello globale, suddivisi tra gli impressionanti 424 milioni di dollari del mercato americano e i 210 milioni di dollari dei mercati esteri. Grazie a questo risultato, il film ha raggiunto un’altra importante pietra miliare, diventando ufficialmente il quinto musical cinematografico di maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale.

In questo modo, Wicked ha superato il grande successo dell’animazione Sing del 2016 e Wonka del 2023, oltre a superare nelle ultime settimane film come Mamma Mia! e La La Land. Il prossimo titolo sulla strada di Wicked è Coco, anche se un divario di 150 milioni di dollari tra i due potrebbe rivelarsi un ponte troppo distante per l’adattamento di Broadway. In cima alla lista c’è Frozen II, con un totale di 1,4 miliardi di dollari che al momento sembra un record che potrebbe resistere ancora per un bel po’. Al secondo posto della lista c’è il primo Frozen del 2013, mentre la rivisitazione live-action de La Bella e la Bestia del 2017 occupa il terzo posto.

L’attesa sequel “Wicked: For Good” è già in lavorazione

Soprattutto se si considera l’enorme successo di questa prima parte, il secondo capitolo dell’adattamento di Wicked sta già suscitando grande entusiasmo, nonostante manchi quasi un anno. Ora è confermato il titolo Wicked: For Good, la seconda parte porterà sicuramente la stessa esperienza cinematografica mozzafiato che ha già definito il 2024. Con una maggiore enfasi sulla storia d’amore di Nessa (Marissa Bode) e Boq (Ethan Slater) e sull’imminente tragedia di Fiyero (Jonathan Bailey), la seconda parte più cupa del classico di Broadway sembra pronta per gli schermi cinematografici.

L’eccitazione è alta anche per i numeri musicali, soprattutto se si considera quanto sono state impressionanti le prime puntate. Parlando con Variety nel podcast Awards Circuit, Cynthia Erivo ha condiviso un assaggio di ciò che ci si aspetta da una delle nuovissime canzoni di For Good, a cui la Erivo ha collaborato con Stephen Schwartz. Erivo ha detto:

“Non so se siete pronti per questo. Voglio dire, amo la canzone e ricordo che quando l’abbiamo girata, il cast e la troupe piangevano. Quindi non lo so. E non so se è solo perché erano emozionati quel giorno o se è quello che fa la canzone”.