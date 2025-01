Yellowjackets – Stagione 3: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

Con la seconda stagione conclusa, l’attesa per la terza stagione di Yellowjackets è più alta che mai – la nuova stagione è stata confermata, e chi sceglierà la natura selvaggia? Sebbene la stagione 2 di Yellowjackets non abbia raggiunto la famigerata scena della ragazza della fossa, annunciata all’inizio della stagione 1, ha visto i sopravvissuti soccombere al cannibalismo nella linea temporale del 1996, prima mangiando la già morta Jackie (Ella Purnell), poi Javi (Luciano Leroux), morto nel tentativo di salvare Natalie (Sophie Thatcher). Nel presente, gli Yellowjackets adulti si sono riuniti nel centro benessere di Lottie (Simone Kessell) dove si confrontano con la natura selvaggia e tra di loro.

La seconda stagione di Yellowjackets ha avuto momenti comici, come il tentativo malriuscito di Shauna (Melanie Lynskey) di convincere la polizia di avere una relazione con Randy (Jeff Holman), ma è stata anche piena di oscurità. La giovane Shauna (Sophie Nélisse) ha perso il suo bambino mentre i Yellowjackets si sono rivoltati l’uno contro l’altro, sia nel passato che nel presente. Con la tensione che sale, i corpi che si accumulano e tutto ciò che il finale della seconda stagione di Yellowjackets deve spiegare, tutti gli occhi sono puntati sulla terza stagione di Yellowjackets e su qualsiasi indizio su ciò che accadrà.

Yellowjackets – Stagione 3 Ultime notizie

Rivelato un trailer completo della terza stagione

Con la prossima stagione in programma, le ultime notizie arrivano sotto forma di un trailer completo della terza stagione di Yellowjackets. Dopo alcuni scorci del passato, il trailer salta alla linea temporale del presente. Rendendosi conto che qualcuno del loro passato sta cercando di ucciderli, i sopravvissuti cercano di svelare il mistero, che potrebbe avere a che fare con il personaggio di Hilary Swank, che si vede brevemente. Nella sua unica scena, la Swank si vede in piedi sulla strada dopo quello che sembra essere un incidente d’auto. Vede qualcuno fuori campo e scappa via spaventata.

Yellowjackets Stagione 3 – Data di uscita

La terza stagione diYellowjackets è stata confermata nel dicembre 2022, ben tre mesi prima della première della seconda stagione, prevista per marzo 2023. Lo show ha avuto un enorme successo e il presidente e amministratore delegato di Showtime, Chris McCarthy, ha dichiarato che per questo motivo si è voluto “massimizzare lo slancio accelerando la messa in onda della terza stagione”. Sfortunatamente, l’attesa per la terza stagione si è protratta per tutto il 2024, ma ora è stato annunciato che i nuovi episodi debutteranno il 14 febbraio 2025, giorno di San Valentino. Questo avviene quasi due anni dopo la conclusione della seconda stagione.

C’è stato un intervallo di un anno e tre mesi tra la messa in onda della prima e della seconda stagione, ma lo sciopero degli sceneggiatori della WGA ha allungato i tempi per la terza stagione. Lyle ha twittato che la terza stagione di Yellowjackets ha avuto solo un giorno nella stanza degli sceneggiatori prima dell’annuncio dello sciopero. Il co-creatore di Yellowjackets ha sostenuto la WGA e i suoi sforzi, quindi la produzione della terza stagione di Yellowjackets è stata interrotta fino alla risoluzione del conflitto con la WGA.

Il cast della terza stagione di Yellowjackets

Nonostante la conclusione scioccante della seconda stagione, in entrambe le linee temporali di Yellowjackets sono rimasti molti personaggi che dovrebbero tornare nella terza stagione. Il cast di adolescenti del 1996 includerà probabilmente personaggi come Sophie Nélisse nel ruolo di Shauna, Sophie Thatcher nel ruolo di Natalie e Samantha Hanratty nel ruolo di Misty, oltre a molti altri. Il cast adulto dei giorni nostri è meno certo, ma i fan dovrebbero vedere Christina Ricci e Melanie Lynskey riprendere i loro ruoli rispettivamente di Misty e Shauna.

L’ensemble della terza stagione ha aggiunto il suo primo nuovo membro quando è stato annunciato che Joel McHale, ex allievo di Community , sarà guest star nella prossima stagione. Non si sa ancora nulla sul ruolo di McHale, ma la sua scelta indica che alla prossima stagione potrebbe aggiungersi un cast di supporto ricco di star. Allo stesso modo, il premio Oscar Hilary Swank è stata scritturata per un ruolo da guest star che potrebbe essere ampliato in caso di rinnovo della quarta stagione.

Dettagli sulla trama della terza stagione di Yellowjackets

Nonostante la tragica morte di Natalie, il finale della seconda stagione diYellowjackets haapparentemente chiuso la linea temporale attuale con un fiocco, quindi è difficile fare ipotesi su queste trame. Il caso Adam Martin sembra chiuso e Shauna e la sua famiglia sono più forti che mai. Tuttavia, è probabile che sia scossa dal fatto che i suoi ex compagni di squadra abbiano cercato di ucciderla, e nemmeno per sopravvivenza. Misty dovrà affrontare il senso di colpa per aver ucciso Natalie e potrebbe appoggiarsi a Walter. Taissa e Van dovranno decidere cosa fare della loro relazione e, in base al modo in cui Van ha guardato Lottie prima che venisse portata via, c’è ancora qualcosa di sinistro in ballo.

Ci sono molti dettagli sulla terza stagione di Yellowjackets nella timeline del 1996 che promette di essere piena di drammi. L’allenatore Ben si è messo in diretta opposizione con gli altri sopravvissuti e il suo destino finale in entrambe le linee temporali è ancora incerto. Nat è ora al comando e potrebbe essere la regina delle corna. Formiche o no, Shauna non è contenta della scelta di Lottie come successore, come ha riferito nei suoi diari. Questo probabilmente causerà un conflitto tra le ragazze, e Shauna ha dimostrato di essere capace di usare la violenza.

I recenti commenti di Samantha Hanratty, interprete di Misty, suggeriscono che la distruzione del rifugio dei sopravvissuti alla fine della seconda stagione probabilmente accelererà il conflitto. Con meno comodità a disposizione, le ragazze probabilmente si rivolteranno l’una contro l’altra molto più velocemente, il che potrebbe portare alla rivelazione dell’identità della Ragazza della fossa vista nell’episodio 1. Tuttavia, un’anticipazione della trama della terza stagione di Yellowjackets da parte dello sceneggiatore Ashley Lyle rivela che le ragazze “prospereranno” nonostante abbiano perso il loro rifugio.

Chi morirà nella terza stagione di Yellowjackets?

I numeri si stanno assottigliando nella timeline di Yellowjackets 1996, e ci sono ancora cinque personaggi il cui destino non è stato rivelato: L’allenatore Ben, Mari, Akilah, Gen e Melissa. Con l’allenatore Ben in fuga e in lotta per sopravvivere da solo, i suoi giorni sembrano contati. E in base all’aspetto e a chi è rimasto, è molto probabile che Mari sia la ragazza dei box degli Yellowjackets , una storyline che potrebbe comparire nella terza stagione. Tra i tre rimasti, sarebbe una sorpresa se tutti sopravvivessero alla terza stagione diYellowjackets .

Trailer della terza stagione di Yellowjackets

Per annunciare il ritorno dello show il 14 febbraio 2025, Showtime ha rivelato un breve teaser per la terza stagione di Yellowjackets nel novembre 2024. La breve clip si apre con una vespa che striscia su un teschio in decomposizione con il lugubre messaggio che dice agli spettatori di “mangiarsi il cuore”. Vengono mostrati solo alcuni brevi frammenti della terza stagione, ma tutti presentano personaggi che si attaccano l’un l’altro nella natura selvaggia e innevata.

Showtime ha rivelato il trailer completo della terza stagione di Yellowjackets nel dicembre 2024, ed è teso come sempre. Il trailer, che si apre con un’inquietante scena del passato, salta rapidamente ai giorni nostri, dove i sopravvissuti si stanno riprendendo dalla rivelazione che qualcuno sta cercando di ucciderli. Mentre cercano di capire chi li vuole morti, il trailer rivela il primo sguardo al nuovo personaggio di Hilary Swank.