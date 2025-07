James Gunn ringrazia gli spettatori di Superman e anticipa il sequel

Superman di James Gunn ha incassato la ragguardevole cifra di 122 milioni di dollari in Nord America e 90 milioni all’estero, per un lancio globale stimato di 217 milioni di dollari. Non è un weekend da urlo per il reboot dei DC Studios, ma è un enorme passo nella giusta direzione per un marchio che è stato rovinato (e quasi irreparabilmente danneggiato) da flop come Black Adam, Flash e Joker: Folie à Deux.

È qui che quella cifra di 122 milioni di dollari diventa davvero interessante. Superman non è stato solo il primo film di supereroi dai tempi di Deadpool e Wolverine a debuttare con oltre 100 milioni di dollari, ma è anche il primo film DC dai tempi di Wonder Woman a debuttare con oltre 100 milioni di dollari.

A parte lo standalone The Batman, nessun adattamento DC Comics dal 2017 ha superato i 100 milioni di dollari di incasso. Come prevedibile, i dirigenti di Warner Bros. Discovery sono entusiasti.

“Quello che abbiamo sempre sperato di ottenere con Superman era riconquistare la fiducia dei nostri fan DC e in effetti hanno accolto con entusiasmo il nostro primo film in un nuovo ed entusiasmante universo cinematografico”, ha dichiarato oggi Jeff Goldstein, presidente della distribuzione globale.

Anche il regista James Gunn ha condiviso un messaggio di gratitudine e in seguito ha anticipato i piani per il prossimo film di Superman… un sequel che chiaramente non sarà un Superman 2 convenzionale. Forse quei resoconti di World’s Finest sono corretti?