You – Stagione 5: cast, trama, trailer e tutto ciò che sappiamo

La quinta stagione You di vedrà il ritorno di Joe Goldberg (Penn Badgley) e gli aggiornamenti confermano che l’ultima stagione potrebbe essere la più emozionante di tutte. Per quattro stagioni, Joe ha viaggiato attraverso gli Stati Uniti e l’Europa alla ricerca delle sue ossessioni romantiche, lasciando dietro di sé una scia di cadaveri. Provenendo da umili origini, il carismatico serial killer ha dovuto fare affidamento sulla sua astuzia e intraprendenza, ma ora che ha a portata di mano i miliardi della sua ragazza Kate Lockwood (Charlotte Ritchie), la quarta stagione si è conclusa con Joe in cima al mondo.

Netflix ha rilasciato la stagione 4 di You in due parti, con la seconda parte in uscita il 9 marzo 2023. Oltre ad aver avuto accesso a una fortuna, Joe è riuscito a incolpare di tutti i suoi crimini la sua studentessa, la detective dilettante Nadia (Amy-Leigh Hickman). Sebbene lui e Kate abbiano fatto voto di “mantenersi buoni”, gli ultimi momenti della quarta stagione hanno visto la ricomparsa dell’oscuro alter ego di Joe, Rhys Montrose (Ed Speleers), confermando che Joe non ha intenzione di smettere di uccidere. Joe potrà anche vivere una bella vita nella quinta stagione di You , ma non ci resterà a lungo.

You – Stagione 5 – Ultime notizie

Le riprese terminano per l’ultima volta

Mentre la stagione finale continua a prendere forma, le ultime notizie confermano che le riprese di You stagione 5 sono terminate. Netflix ha condiviso la notizia sul suo account ufficiale Instagram pubblicando un video di Penn Badgely che arriva sul set, intervallato da alcuni momenti del processo di ripresa. Pur essendo un’interpretazione umoristica del formato meme “molto pudico. molto attento”, il post cattura anche il momento storico in cui il programma di successo di Netflix si prepara a cavalcare verso il tramonto.

Confermata la quinta stagione di You

You stagione 5 è stata ufficialmente confermata e sarà l’ultima uscita dello show. Debuttato su Lifetime nel 2018, You ha rischiato la cancellazione anticipata, poiché la rete ha deciso di non rinnovarlo dopo la prima stagione. Tuttavia, You è diventato un successo quando è stato rilasciato su Netflix, e la piattaforma di streaming ha mantenuto lo show fino alla quinta stagione, dove ha la possibilità di raggiungere una conclusione adeguata.

You Stagione 5 Cast

Personaggi nuovi e di ritorno per la stagione finale

Dal momento che You ruota attorno alle buffonate mortali di Joe Goldberg, è scontato il ritorno di Penn Badgley. L’attore ha anche commentato il nuovo “potere” di Joe nella quinta stagione di You, quindi l’assassino malato d’amore avrà la sua conclusione sullo schermo. E dato che la quarta stagione ha avuto un finale da favola per Joe e la sua amante Kate, è molto probabile che Charlotte Ritchie riprenda il suo ruolo. Madeline Brewer, famosa perHandmaid’s Tale , è stata scritturata per il ruolo di Bronte, una giovane drammaturga che lavora nella libreria di Joe e che gli provoca una nostalgica crisi di fede.

Altri nuovi personaggi sono le cognate gemelle di Joe, Reagan e Maddie Lockwood, entrambe interpretate da Anna Camp, mentre il cognato di Joe, Teddy Lockwood, sarà interpretato da Griffin Matthews. Sono state annunciate altre new entry, tra cui Natasha Behnam nel ruolo della ricca hipster di New York Dominique, e b nel ruolo del leale e moralista Phoenix. Inoltre, Pete Ploszek interpreterà il cognato di Joe, Harrison, mentre il Clayton di Tom Francis è descritto come un amaro aspirante scrittore. Nava Mau è stata scelta per interpretare il ruolo del detective Marquez e, sebbene non si conoscano i dettagli esatti del suo personaggio, probabilmente darà la caccia a Joe.

Dettagli sulla trama della quinta stagione di You

Cosa succederà nell’ultima uscita di Joe?

L’inizio e la fine dello show a New York City sembrano una conclusione appropriata, ma il passato di Joe nella Grande Mela sarà probabilmente la sua rovina.

Sebbene Joe abbia concluso la quarta stagione con un’agiatezza illimitata e una nuova immagine pulita, è probabile che non rimarrà così. Anche se non farà parte del team creativo della quinta stagione di You , la Gamble ha anticipato il destino di Joe, affermando che una conversazione frequente tra lei, gli sceneggiatori dello show, Berlanti e lo stesso Badgley è che sarebbe “bello concludere il suo arco con una qualche forma di giustizia”.

“Abbiamo tenuto scrupolosamente traccia di tutti coloro che sanno qualcosa su Joe e che non sono morti. Ci sono persone molto intelligenti che sono vive. Alcuni di loro sono in prigione e altri sono praticamente nel programma di protezione dei testimoni, ma non c’è motivo di credere che sia al sicuro”. (via TVLine )

L’introduzione dell’aspirante drammaturga Bronte (Madeline Brewer) probabilmente riattiverà le vecchie e subdole abitudini di Joe, il che potrebbe fargli chiudere il cerchio. L’inizio e la fine dello show a New York City sembrano una conclusione appropriata, ma il passato di Joe nella Grande Mela sarà probabilmente la sua rovina. La detective Marquez (Nava Mau) è un nuovo personaggio per la quinta stagione e potrebbe essere la persona determinata a distruggerlo una volta per tutte.

Trailer della quinta stagione di You

Nel giugno 2024 è stato rilasciato un piccolo teaser nel formato “Tudum Teaser” di Netflix. In questo teaser Penn Badgley parla ai fan e li ringrazia per aver contribuito al successo della serie. Poi dà due importanti indicazioni sulla nuova stagione 5 di You. In primo luogo, Badgley menziona il ritorno di Joe a New York e, in secondo luogo, accenna a un avversario che Joe dovrà affrontare nella stagione finale. Non è chiaro se la quinta stagione diYou introdurrà un nuovo conflitto per Joe o se il suo passato tornerà a tormentarlo.