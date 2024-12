Eddie Redmayne: confermato il ritorno nella seconda stagione di The Day Of The Jackal

Eddie Redmayne tornerà nei panni dello Sciacallo nella seconda stagione di The Day of the Jackal. All’inizio di questo mese, Peacock e Sky hanno dato ufficialmente il via libera alla serie drammatica thriller guidata da Eddie Redmayne e Lashana Lynch. Basato sul romanzo di Frederick Forsyth, l’adattamento di Ronan Bennett presenta un massiccio cambiamento nel libro nel finale della stagione 1 di Day of the Jackal, che vede i destini dei protagonisti discostarsi dal libro.

Secondo Deadline, lo streamer e l’emittente britannica hanno confermato il ritorno di Redmayne nei panni dell’assassino protagonista nella seconda stagione de Il giorno dello sciacallo. La notizia non è una sorpresa, vista l’importanza dell’attore nel successo della serie e l’investimento che gli spettatori fanno sullo Sciacallo. Per ora, il resto del cast non ha confermato il proprio ritorno.

Cosa significa questo per Il giorno dello sciacallo

La prima stagione ha approfondito la storia dello Sciacallo e lo ha visto compiere colpi in tutta Europa. Mentre lo Sciacallo avrebbe dovuto incontrare la sua fine nel finale della prima stagione, quando si è trovato faccia a faccia con Bianca, l’agente dell’MI6 di Lynch, l’adattamento televisivo ha fatto in modo che il freddo assassino vivesse un altro giorno. Tuttavia, questo significa anche che lo Sciacallo si è lasciato alle spalle un enorme pasticcio per la seconda stagione di Day of the Jackal.

Redmayne ha già anticipato il suo ritorno su Instagram, promettendo al pubblico che il suo assassino titolare ha una scarsa tolleranza per le questioni in sospeso, cosa che terrà lo Sciacallo occupato nella seconda stagione. Il regista principale dello show, Brian Kirk, ha anche offerto alcune informazioni sul drastico cambiamento del libro nell’adattamento televisivo, ammettendo che “c’è stato un investimento così intenso nel personaggio dello Sciacallo” e che non sarebbe stato giusto che i suoi giorni finissero così presto. Sebbene il ritorno di Redmayne sia stato previdente, la conferma è un’ottima notizia per gli spettatori de Il giorno dello sciacallo.

FOTO DI COPERTINA: Un primo piano di Eddie Redmayne al BFI London Film Festival Luminous Gala a Londra, Inghilterra – Foto di wirestock_creators via Depositphotos.com