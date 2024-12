Il colore delle magnolie: la quarta stagione ha una data di uscita su Netflix

È stata confermata la data di uscita della quarta stagione di Il colore delle magnolie (Sweet Magnolias). Basata sull’omonimo libro di Sherryl Woods, che è produttrice esecutiva dello show, la storia di segue le amiche Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) e Helen (Heather Headley) mentre affrontano i cambiamenti nelle loro vite personali. La terza stagione di Sweet Magnolias si è conclusa nel luglio 2023, con un cliffhanger persistente, e il rinnovo è stato annunciato in ottobre.

TVLine riporta che la stagione 4 di Sweet Magnolias, composta da dieci episodi, verrà distribuita su Netflix il 6 febbraio. La notizia della data di uscita è accompagnata da foto di Maddie, Dana Sue e Helen, che sorridono e si godono la reciproca compagnia. Ma la sinossi di Netflix lascia presagire un po’ di problemi. Guardate le immagini qui sotto:

Cosa significa la quarta stagione di Sweet Magnolias per lo show

Secondo la sinossi condivisa con le foto, la quarta stagione di Sweet Magnolias si sposterà da Halloween a Natale. Si tratta di una prima volta per lo show di Netflix, in termini di celebrazione delle festività. Il ritorno del dramma romantico lascia presagire anche un futuro al cardiopalma, con il trio principale alle prese con il ritorno di vecchi nemici e la perdita di grandi amori. La sinossi completa è riportata di seguito:

“La quarta stagione di Sweet Magnolias ci porta da Halloween a Natale, con risate sorprendenti, inaspettati batticuore e rinnovata determinazione lungo il percorso. Mentre affrontano i colpi di scena delle loro vite romantiche, Maddie, Dana Sue e Helen devono anche affrontare il ritorno di vecchi nemici, la perdita di grandi amori e il dolore del passaggio dai sogni del passato a quelli del presente.”

“Mentre gli uomini della loro vita inseguono i propri sogni e le adolescenti fanno passi inquieti verso l’età adulta, le Magnolie si sostengono l’un l’altra con la risoluzione creativa dei problemi, l’impegno del cuore e, come sempre, con i margarita settimanali.”

Nei prossimi episodi si affronterà anche il fatto che Bill Townsend (Chris Klein) è il padre biologico di Isaac (Chris Medlin). Ma a parte questo, non c’è stata molta angoscia da risolvere per l’adattamento di Netflix. Dana Sue e Ronnie (Brandon Quinn) hanno rinnovato i loro voti. Per quanto riguarda Helen, ha preso il bouquet e ha fatto intendere una potenziale storia d’amore con Erik (Dion Johnstone). Infine, Maddie continua a frequentare Cal (Justin Bruening).

Il ritorno della serie porterà il tappeto di benvenuto a uno dei titoli più importanti di Netflix, che ha tranquillamente dominato le classifiche fin dal suo debutto nel 2020. Anche se non tende a generare grandi titoli, il numero di spettatori di Sweet Magnolias al suo massimo livello è pari ad alcuni dei più grandi successi dello streaming.