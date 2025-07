I Fantastici Quattro: Gli Inizi, un misterioso messaggio spunta sui canali social del film

È stato di recente pubblicato un nuovo spot televisivo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, nel quale vengono rivelati i piani di Galactus per il membro più giovane della Prima Famiglia Marvel. In una parte del promo, Reed Richards riporta infatti alla stampa che in cambio della Terra, Galactus ha chiesto il figlio suo e di Sue Storm, Franklin. Il gruppo ha ritenuto giustamente quel prezzo troppo alto, cosa che ha lasciato gli abitanti di New York perplessi. Saranno al sicuro, adesso?

Sulla scia di questo nuovo materiale promozionale del film, è ora stato rilasciato dagli account social del film un comunicato nel quale si riporta:

“PER IMMEDIATA PUBBLICAZIONE: 260 Baxter Building Plaza, NY – Forse avete visto la recente conferenza stampa della Future Foundation con i Fantastici Quattro. Pur comprendendo la paura e il panico che circondano l’imminente arrivo di Galactus, vi chiediamo di riporre la vostra fiducia nei Quattro. Nonostante i tentativi di negoziazione dei Quattro, il prezzo richiesto da Galactus era semplicemente troppo alto. I Fantastici Quattro stanno attualmente definendo le loro prossime mosse. Tutto ciò che vi chiediamo è più tempo.“

Prosegue dunque la preparazione al film, con questi elementi di campagna promozionale che divertono e intrigano allo stesso tempo. Sarà infatti a questo punto interessante scoprire in che modo i Fantastici Quattro cercheranno di risolvere la situazione e quale altra strada potranno percorrere rispetto a quella dell’offrire in sacrificio il piccolo Franklyn. Di certo, la notizia che Galactus vuole il bambino rafforza l’idea che egli avrà un ruolo decisivo all’interno del Marvel Cinematic Universe.

La trama e il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film Marvel StudiosI Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner).

E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale. Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il film sarà al cinema dal 23 luglio.