1923: rivelata l’enorme durata del finale della seconda stagione

Il finale della seconda stagione di 1923 avrà una durata enorme, rivela un nuovo report. La serie Paramount+ di Taylor Sheridan, il secondo grande spin-off di Yellowstone, è stata trasmessa per la prima volta nel 2022, prima di tornare per la sua seconda puntata a febbraio. A differenza della prima stagione, che comprendeva 8 episodi, la stagione 2 del 1923 ne conterà solo 7, il che significa che la storia di Jacob (Harrison Ford) e Cara Dutton (Helen Mirren) e dei loro familiari terminerà (per ora) domenica 6 aprile.

TV Insider rivela ora nuovi dettagli sul finale della seconda stagione del 1923, confermando che si intitolerà “A Dream and a Memory” e che durerà quasi due ore. Il report include anche una sinossi dell’episodio, che anticipa ciò che accadrà a Jacob e ad altri personaggi chiave della famiglia Dutton e non solo:

“Jacob e la sua squadra attendono con impazienza il ritorno di Spencer [Brandon Sklenar] alla stazione ferroviaria. Teonna [Aminah Nieves] ha un fatidico incontro. Alexandra [Julia Schlaepfer] sfida il freddo.”

Il reportage include anche alcune informazioni sul prossimo episodio 6 della stagione 2 di 1923, che uscirà domenica 30 marzo, intitolato “I denti di montagna dei mostri”. Il riassunto anticipa una storia incentrata sui viaggi di Alexandra e Teonna:

“Alexandra ha un colpo di fortuna durante il suo viaggio; Teonna si riunisce a un volto del suo passato.”

Cosa significa per il finale della seconda stagione di 1923

Chi ha seguito l’universo più ampio di Yellowstone saprà che la serie non è nuova a finali molto lunghi. Il finale della serie Yellowstone, ad esempio, ha concluso la serie principale a dicembre ed è durato quasi due ore. Questo potrebbe essere un segno che il finale della seconda stagione di 1923 è stato posizionato come la fine dello show, ma potrebbe anche essere una compensazione per il numero ridotto di episodi di questa stagione.

La stagione 3 di 1923 non è ancora stata confermata, ma la stagione 2 ha ottenuto recensioni entusiastiche da parte della critica, ottenendo un raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. La stagione 2 ha avuto anche un grande successo in termini di audience, con Paramount Global (tramite Deadline Hollywood) che ha rivelato all’inizio di questo mese che l’audience della seconda stagione sta superando quella della prima stagione di un enorme 56%. Quindi, solo dal punto di vista dei numeri, sembra probabile che lo spin-off di Yellowstone continui dopo il prolungato finale della seconda stagione, almeno finché Ford, Mirren e altri membri chiave del cast del 1923 vorranno tornare.

Sklenar aveva precedentemente dichiarato a THR nel maggio 2023 che la seconda stagione di 1923 era la seconda metà di una storia in due parti. “La vedo come un unico pezzo, c’è solo una divisione nel mezzo”, ha detto alla pubblicazione. “Si concluderà”. La storia della seconda stagione, tuttavia, mette in dubbio questa ipotesi. Per prima cosa, il rigido clima invernale della seconda stagione ha creato una sorta di stallo tra le parti in conflitto. Ciò significa che personaggi come Donald Whitfield (Timothy Dalton) e Banner Creighton (Jerome Flynn) non sono stati in grado di mobilitarsi contro i Dutton, prolungando potenzialmente il conflitto in un’altra stagione.