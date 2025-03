Paradise – Stagione 2: le riprese iniziano con un’immagine del dietro le quinte del creatore

Le riprese della seconda stagione di Paradise sono iniziate con un’immagine del dietro le quinte condivisa dal creatore dello show. Riunendo il creatore di This Is Us Dan Fogelman e la star Sterling K. Brown, il thriller politico di Hulu segue l’agente dei servizi segreti Xavier Collins mentre svela il mistero dietro l’assassinio del Presidente, che si svolge in un vasto bunker sotterraneo in Colorado tre anni dopo un evento catastrofico. Oltre a Brown nel ruolo principale, il cast di Paradise include anche James Marsden nel ruolo del Presidente, insieme a Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom e altri.

Ora, come annunciato da un’immagine del dietro le quinte condivisa dal creatore dello show Dan Fogelman su X, ex Twitter, la seconda stagione di Paradise è ufficialmente iniziata. L’immagine è quella del ciak dello show, che riporta Glenn Ficarra e John Requa come registi, che hanno diretto quattro episodi della prima stagione, e Yasu Tanida come direttore della fotografia, che è stato il direttore della fotografia per tutti gli otto episodi della prima stagione. Fogelman ha scritto nella didascalia della foto: “Siamo tornati”. Guarda il suo post completo qui sotto:

Cosa significa l’inizio delle riprese della seconda stagione di Paradise per la serie

Paradise è andata in onda per la prima volta all’inizio di quest’anno, il 26 gennaio, e ha rilasciato episodi settimanalmente su Hulu fino al finale della prima stagione, andato in onda il 4 marzo. Ora, le riprese della seconda stagione di Paradise sono ufficialmente iniziate più tardi nello stesso mese, il che rappresenta un’incredibile rapidità per la serie, soprattutto in un’epoca in cui molti programmi, come Stranger Things, Euphoria, Rings of Power, House of the Dragon e The Last of Us, spesso impiegano anni tra una stagione e l’altra. L’ultimo show di Dan Fogelman, This Is Us della NBC, ha sempre avuto tempi di realizzazione rapidi, rilasciando una stagione all’anno dal 2016 al 2022.

Anche se la data di uscita della seconda stagione di Paradise non è ancora stata annunciata ufficialmente, Fogelman ha precedentemente dichiarato che la produzione dovrebbe iniziare nella primavera del 2025, con una potenziale prima visione all’inizio del 2026.

Le riprese sono iniziate nei tempi previsti, forse anche prima di quanto previsto da Fogelman, dato che è ancora lo stesso mese in cui è andato in onda il finale della prima stagione. A sua volta, la seconda stagione potrebbe essere presentata in anteprima prima di quanto inizialmente previsto da Fogelman, forse entro la fine dell’anno. Tuttavia, il creatore ha sicuramente mantenuto la promessa di evitare lunghi ritardi tra una stagione e l’altra.