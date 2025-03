The Last of Us 2: Pedro Pascal e Bella Ramsey parlano della “distanza dolorosa” tra Joel ed Ellie

Pedro Pascal e Bella Ramsey discutono della dolorosa frattura tra i loro personaggi nella seconda stagione di The Last of Us. Adattato dal popolare videogioco omonimo, la prima stagione ha esplorato la relazione tra Joel (Pascal) ed Ellie (Ramsey) in un mondo post-apocalittico. Nonostante il forte legame che si è sviluppato tra i due personaggi, la loro relazione cambia per sempre dopo la fine della prima stagione di The Last of Us, in cui Joel uccide tutte le Lucciole per salvare Ellie, solo per mentirle su ciò che è realmente accaduto.

Durante una conferenza stampa per la seconda stagione di The Last of Us a cui ha partecipato ScreenRant, Pascal e Ramsey spiegano perché si forma una frattura tra Joel ed Ellie, oltre ad affrontare le sfide della rappresentazione di questa nuova dinamica. Ramsey spiega che parte della frattura è dovuta al fatto che Ellie ha cinque anni in più e si trova in una fase diversa della sua vita, ma che ci sono anche “ragioni più profonde per la loro piccola frattura”. Gli attori discutono anche di come il fatto di essere felici di riunirsi nella vita reale abbia reso più difficile rappresentare la tensione tra Joel ed Ellie. Leggi i loro commenti qui sotto:

Bella Ramsey: Dovevamo semplicemente non piacerci per un po’.

Pedro Pascal: Dovevi non piacerti di me, il che è stato facile.

Ramsey: Così facile. Sì, ovviamente molto è cambiato in questi cinque anni. Ellie aveva 14 anni e ora ne ha 19. Penso che nella vita di ogni adolescente questi siano sempre gli anni formativi, quindi questo ha sicuramente influito. Ma ci sono ovviamente ragioni più profonde per la loro piccola rottura. Non mi è piaciuto sentirmi estraniata da Pedro all’interno di una scena. Non è stata una bella sensazione.

Pascal: Quando le telecamere stavano girando.

Ramsey: Quando le telecamere stavano girando. Nella vita reale, ci piacciamo ancora, più o meno. È stato decisamente interessante.

Pascal: A livello pratico, il mio primo giorno sul set, mi sembra che sia stato un bellissimo allestimento di Craig e Neil che la prima cosa che ho dovuto girare comunque è stata solo [Bella] e io e in un ambiente un po’ intimo. E c’è una distanza incredibilmente dolorosa tra loro due nella recitazione della scena, ma siamo comunque riusciti a stare sul set e a scherzare, ridere e cose del genere, ed è stato incredibilmente confortante. È stato come tornare a casa.

Ero grato di essere tornato. Eppure, allo stesso tempo, è questa esperienza, più di ogni altra che ho avuto, che mi rende difficile separare ciò che i personaggi stanno vivendo e come mi fa sentire. In un modo che non è molto sano. E quindi, in un certo senso sento il loro dolore e suppongo che avessi una mentalità malsana.

Cosa significa per The Last of Us 2

Anche se la dinamica distante tra Joel ed Ellie sembrerà nuova, i commenti di Pascal e Ramsey evidenziano come la relazione dei loro personaggi sarà ancora al centro della storia della seconda stagione di The Last of Us. Non mancano le storie post-apocalittiche, ma è lo sviluppo emotivo della relazione tra Joel ed Ellie che aiuta The Last of Us a distinguersi dalle altre storie dello stesso genere. La loro relazione sarà diversa nella seconda stagione a causa del naturale passare del tempo e delle bugie che Joel ha detto a Ellie.

Ellie inevitabilmente scoprirà la verità a un certo punto della seconda stagione, causando un confronto che metterà ulteriormente alla prova il suo rapporto con Joel. Questo dramma caratteriale alimenterà una parte integrante del conflitto della nuova stagione e si preannuncia ancora più avvincente delle nuove varianti di infetti che verranno introdotte. Anche l’introduzione del personaggio di Kaitlyn Dever, Abby, e l’impatto che avrà su Joel ed Ellie complicheranno ulteriormente la storia.