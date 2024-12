1923 – stagione 2: Il Ranch Dutton di Yellowstone è sotto tiro nell’esplosivo trailer

Mentre una storia di Dutton si conclude stasera su Paramount, un’altra inizia il suo prossimo capitolo: Paramount+ ha infatti rilasciato il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di 1923, la serie prequel di Yellowstone creata dal beniamino di Paramount Taylor Sheridan. Interpretata da Harrison Ford e Helen Mirren, la serie si svolge cento anni prima degli eventi della serie principale di Yellowstone, il cui finale va in onda questa sera.

Ambientata sullo sfondo di un brutale inverno del Montana, la seconda stagione di 1923 riprende con Jacob (Ford) e Cara Dutton (Mirren) che si trovano ad affrontare sfide crescenti che minacciano il ranch dei Dutton e l’eredità della loro famiglia. Spencer Dutton (Brandon Sklenar) inizia un pericoloso viaggio verso casa, lottando contro il tempo e le condizioni insidiose per salvare la sua famiglia. Nel frattempo, Alexandra (Julia Schlaepfer) intraprende la sua pericolosa missione transatlantica per ricongiungersi con Spencer e riaccendere il loro amore. Il cast comprende anche attori del calibro di Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton e Jennifer Carpenter.

Per coloro che non conoscono la serie, che può essere vista in streaming su Paramount+, viene trasmessa anche su Paramount Network ogni settimana, fino alla première di febbraio della seconda stagione. La stagione 1, episodio 2, “Nature’s Empty Throne”, andrà in onda questa sera dopo la conclusione dell’episodio finale di Yellowstone.

La serie è stata acclamata dalla critica fin dalla sua uscita, ed è considerata la più avvincente e la più quotata della serie Yellowstone in base al suo punteggio su Rotten Tomatoes. Certificata fresca e con un punteggio del 90% su 39 recensioni, il sito “Critics Consensus” offre questo riassunto della serie:

“Contraddistinto dall’ineffabile potenza delle star Harrison Ford e Helen Mirren, 1923 è un’altra solida anche se inesorabilmente cupa aggiunta all’universo di Yellowstone di Taylor Sheridan”.

1923 non è l’unica serie spin-off di Yellowstone. Un prequel di questo prequel, 1883, è anch’esso in streaming su Paramount+, ed esplora come i Dutton siano finiti nel Montana. Un altro spin-off, che funge da pseudo-sequel, The Madison, è attualmente in pre-produzione e vedrà protagonisti Michelle Pfeiffer, Kurt Russell, Matthew Fox, Patrick J. Adams e altri ancora in una storia ambientata dopo la conclusione di Yellowstone. Infine, Cole Hauser e Kelly Reilly hanno concluso accordi per riprendere i loro ruoli in una serie sequel di Yellowstone, che porterà i loro personaggi in una nuova direzione. 1923 torna su Paramount+ il 23 febbraio.