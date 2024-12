Fire Country: Lo showrunner anticipa il ritorno di alcuni personaggi negli episodi del 2025

La terza stagione di Fire Country ha in serbo molte sorprese quando tornerà nel gennaio 2025, alcune delle quali sono state anticipate da Tia Napolitano, la showrunner dell’acclamata serie, a TV Insider. Tuttavia, ha anche confermato che diversi personaggi faranno ritorno nei nuovi episodi, in particolare Francine e il fratello di Vince, Luke Leone. La prima è interpretata da Katie Findlay, che si è unita allo show nel 2022 con un ruolo ricorrente, mentre Michael Trucco interpreta il secondo dal settembre 2022.

Parlando del ritorno della Findlay, Napolitano ha dichiarato a TV Insider: “Vedremo un po’ di Katie. Katie tornerà. Katie è fantastica”. Ha poi parlato del ritorno di Trucco, aggiungendo la potenziale apparizione del Walter Leone di Jeff Fahey:

“Amo Michael Trucco. Continueremo a occuparci dell’eredità dei Leone. Vedremo Walter [Fahey], vedremo Luke, un sacco di casini della famiglia Leone, più storia di famiglia, storia di famiglia, dinamiche fraterne tra Luke e Vince, che sono così grandiose”.

Prodotta da Jerry Bruckheimer Television e CBS Studios, Fire Country rimane una delle serie più amate della CBS, nonostante le recensioni contrastanti che ha ricevuto al suo debutto. La serie d’azione ha trasmesso finora quaranta episodi e l’ultima puntata dell’anno è stata trasmessa venerdì 13 dicembre. È interpretata da un ensemble straordinario, che comprende Max Thieriot, Kevin Alejandro, Jordan Calloway, Stephanie Arcila, Jules Latimer, Diane Farr e Billy Burke.

La terza stagione di Fire Country potrebbe esplorare meglio Eve e Francine

A proposito di Findlay, gli spettatori stanno imparando a conoscere meglio l’ex fidanzata del suo personaggio, Eve (Latimer), man mano che la serie procede. Oltre alle questioni familiari, è stato esplorato e continuerà a esserlo anche il passato di Eve, che quindi coinvolge Francine, e per questo Napolitano ha assicurato ai fan che la storia del duo non è chiusa, dicendo:

“Mi piace che Francine venga dal suo passato, e sembra davvero che la porta non sia chiusa, che si siano lasciati per un malinteso, e sembra davvero che nell’episodio 6 con le aquile, quella chimica sia ancora lì. È una sensazione eccitante. Sembra che stiamo davvero completando la vita di Eve in un modo bellissimo”.