Oceania 2 supera Oceania al box office globale in meno di 20 giorni

Dopo aver fatto registrare una performance fenomenale al botteghino, Oceania 2 (Moana 2) della Disney ha superato un importante traguardo entrando nella sua terza settimana di uscita. Il sequel animato ha superato il suo predecessore al box office globale e si sta avvicinando al traguardo di 1 miliardo di dollari. Anche se non è stato accolto con lo stesso entusiasmo dell’originale Oceania, il film ha battuto i record durante il periodo del Ringraziamento ed è ora in cima alle classifiche per tre volte di fila. Moana 2 rimane il terzo film d’animazione più grande dell’anno, dietro ad altri due sequel – Cattivissimo Me 4 e Inside Out 2.

Con 336 milioni di dollari in patria e altri 379 milioni di dollari dai mercati esteri, Oceania 2 ha generato finora un bottino globale cumulativo di 717 milioni di dollari. In confronto, Cattivissimo Me 4 ha concluso la sua corsa con circa 970 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre Inside Out 2 è il più grande incasso dell’anno, con 1,6 miliardi di dollari a livello globale. Diretto da Ron Clements e John Musker, il primo Moana ha concluso la sua corsa con poco meno di 690 milioni di dollari a livello globale nel 2016. Ha ottenuto anche una nomination agli Oscar nella categoria Miglior film d’animazione e attualmente ha un indice di gradimento del 96% sul sito aggregatore Rotten Tomatoes.

In confronto, Oceania 2 sembra essersi assestato su un punteggio RT del 62%, che potrebbe diventare un fattore già dalla prossima settimana, quando dovrà affrontare la concorrenza diretta di Sonic 3. Diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, Oceania 2 è già tra i cinque film di maggior incasso dell’anno e ha spinto la star Dwayne Johnson a superare i 10 miliardi di dollari di incassi a livello globale. Johnson è stato recentemente protagonista della delusione critica e commerciale Uno Rosso ma si è anche guadagnato la particolarità di essere apparso in due film numero uno nello stesso mese.

Un remake in live action di Oceania è in produzione

La Disney punta molto sul franchise di Moana, dopo che il primo film ha guadagnato fan in streaming negli otto anni successivi alla sua uscita. Originariamente previsto come serie in streaming, Oceania 2 è stato trasformato in una vera e propria uscita nelle sale cinematografiche a un certo punto della produzione. È in corso di realizzazione anche un remake in live-action del primo film, con protagonista Johnson.