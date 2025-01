The Rookie: lo showrunner spiega il ritorno dell’ex fidanzata di Tim e il suo impatto su Chenford: “Mescola un po’ la pentola”

Alexi Hawley, showrunner di The Rookie, ha anticipato che il ritorno di Rachel, l’ex fidanzata di Tim, provocherà un’agitazione con “Chenford”. The Rookie è diventato uno degli show di punta della ABC e la relazione tra Tim Bradford e Lucy Chen, conosciuta affettuosamente dai fan come Chenford, è una delle più popolari dello show. Nonostante la coppia si sia lasciata nella stagione 6 di The Rookie, c’era la speranza che il duo potesse tornare insieme, e i segnali sono stati promettenti durante le interazioni della stagione 7 fino ad oggi, ma tutto questo potrebbe essere destinato a cambiare.

Secondo Hawley, in un’intervista rilasciata a TVLine, il piano è sempre stato quello di far tornare nello show Jasmine Mathews, che interpreta Rachel, e si è deciso che la rottura dei Chenford rappresentava la finestra ideale per farlo. Hawley ha rivelato che è sembrata una “buona occasione per rimescolare un po’ le carte in tavola”, prima di rivelare che si è presentata anche l’opportunità perfetta per far tornare la Mathews nello show. Ecco i commenti completi di Hawley sulla questione:

Powered by

Jasmine [Mathews], che interpreta Rachel, è stata una grande aggiunta allo show, ma era super impegnata, quindi parte della ragione per cui Rachel è andata via [alla fine della seconda stagione], almeno per noi, è stata quella di cercare di anticipare l’indisponibilità di Jasmine. Ho sempre cercato un modo per farla tornare. Con la rottura di Tim e Lucy, mi è sembrata una buona occasione per farlo, ma non per fare quello che ci si aspettava, cioè un triangolo amoroso. Ho pensato che sarebbe stato manipolativo nei confronti dei fan in un modo che non mi piace.

Ma in quanto persona che alla fine ha finito per fare da fantasma a loro due [Tim e la buona amica Lucy], c’è ancora qualcosa da scoprire negli episodi successivi? Sì, c’è. Quindi si trattava proprio di questo. Mi è sembrata una buona occasione per smuovere un po’ le acque, ma anche per riportare Jasmine nello show.

Cosa significano questi commenti per Chenford

Nonostante la stagione 7 di The Rookie abbia visto alcuni momenti positivi per i Chenford, e Tim e Lucy sembrano certamente avere ancora quella scintilla tra di loro, non sembra che una riunione avverrà presto. Da un lato, Tim è di nuovo il supervisore di Lucy, il che significa che qualsiasi storia d’amore non sarebbe etica. E poi c’è la ricomparsa di Rachel, che è un’amica di Lucy dai tempi del college e che in passato ha frequentato Tim nella seconda stagione, e il suo ritorno potrebbe avere un grande impatto sulle vite di tutti e tre.

L’episodio 3 della stagione 7 di The Rookie ha visto il ritorno di Rachel nella serie dopo cinque anni di assenza, il che sembra destinato a creare un bel po’ di drammi in stile Chenford.

La rivelazione di Hawley che lo show non spingerà per un triangolo amoroso tra i tre fa ben sperare per le possibilità di una futura riunione dei Chenford più avanti nel tempo. Potrebbe accadere che Tim e Rachel riaccendano per un po’ la loro storia d’amore passata, oppure che la sua apparizione induca Lucy e Tim a rivalutare il loro percorso di vita e a decidere di tornare insieme. Dopotutto, sia Tim che Lucy sono più felici quando fanno parte l’uno della vita dell’altra e l’arrivo di un fattore X come Charlotte potrebbe aiutarli a capirlo.