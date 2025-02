9-1-1: Nashville, rivelata la location e la finestra di uscita del nuovo spinoff di 9-1-1

La location e la finestra di uscita per lo spin-off di 9-1-1 sono state rivelate, mentre il franchise di successo si prepara a rilasciare il suo secondo spin-off. Con la conclusione di 9-1-1: Lone Star, terminata all’inizio di quest’anno, il franchise di successo ha costantemente rivolto la sua attenzione a una nuova città. La saga dei primi soccorritori, iniziata nel 2018 con 9-1-1, ambientata a Los Angeles, combina emergenze stravaganti con un po’ di umorismo e angoscia personale. Finora la formula ha funzionato a meraviglia e l’ultimo tentativo sta prendendo piede.

Deadline ha confermato che il prossimo spin-off di 9-1-1 è stato ordinato direttamente come serie dalla ABC. Con il titolo 9-1-1: Nashville, il nuovo show sarà scritto e prodotto dai co-creatori della serie Ryan Murphy e Tim Minear insieme allo showrunner di 9-1-1: Lone Star Rashad Raisani. La prima sarà durante la stagione televisiva 2025-26, quindi entro la fine dell’anno. Il progetto è stato ideato dalla 20th Television e dalla Ryan Murphy Television, con la produzione esecutiva del co-creatore del franchise Brad Falchuk e della star di 9-1-1 Angela Bassett. L’aggiornamento menziona anche che 9-1-1 stagione 9 sarà probabilmente rinnovata.

Cosa significa il nuovo spin-off di 9-1-1 per il franchise

Il secondo spinoff, che ha preso slancio dopo che 9-1-1 è passato dalla FOX alla ABC, ha fatto discutere sulle possibili location. In commenti precedenti, Raisani ha detto che i produttori erano consapevoli di dover evitare città comuni per i franchise televisivi, usando il franchise One Chicago come esempio. Las Vegas è stata considerata una possibilità ad un certo punto, così come le Hawaii, ma l’ultima opzione si è rivelata troppo costosa.

I produttori hanno scelto Nashville, in parte a causa di un credito d’imposta che è stato offerto allo spinoff. Anche se la città potrebbe non essere utilizzata tanto spesso quanto New York o Washington, Nashville era il titolo di una serie drammatica sulla musica country con Connie Britton, ex protagonista di 9-1-1, e Hayden Panettiere. È andata in onda dal 2012 al 2018 per un totale di sei stagioni.

In ogni caso, con la stagione 8 di 9-1-1 che tornerà su ABC il 6 marzo alle 20:00 (ora locale) e con i nuovi episodi ancora in fase di ripresa, potrebbe esserci la possibilità che lo show includa una trama che presenti il cast e le trame principali dello spinoff. Questo sarà chiaro nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con l’annuncio di ulteriori dettagli sulla trama e sul cast.