The Bondsman: prime foto di Kevin Bacon come cacciatore di demoni nella serie horror di Prime Video

Nuove immagini offrono un primo sguardo a The Bondsman di Prime Video. Il prossimo programma televisivo horror del 2025 vede Kevin Bacon nel ruolo di Hub Halloran, che è stato liberato dall’inferno se accetta di aiutare il diavolo, tramite la sua manager regionale degli Appalachi Midge (Jolene Purdy), come cacciatore di taglie per demoni in fuga. Il cast del nuovo show, creato da Grainger David e diretto da Erik Oleson (The Man in the High Castle, Arrow), che ne è anche il produttore esecutivo, include anche Jennifer Nettles, Beth Grant, Damon Herriman e Maxwell Jenkins.

Vanity Fair ha ora condiviso una serie di immagini esclusive in anteprima da The Bondsman. Le immagini mostrano principalmente Hub Halloran in varie scene in cui interagisce con demoni o altri personaggi principali. Tra queste, una foto di lui sul palco con la ex moglie Maryanne (Nettles), un’immagine di lui nella foresta con Midge e due foto di lui con la madre Kitty (Beth Grant), in un paio di momenti intensi che includono il duo che scappa da un incendio.

Il lato più orribile della vita di Hub può essere visto in due scene, che hanno due scatti ciascuna. Una mostra Hub che scruta attraverso una fessura tra due assi di legno, mentre l’altra sembra mostrare ciò che sta guardando, ovvero un volto demoniaco con occhi luminosi che lo fissa. Un’altra coppia di immagini lo mostra mentre dà la caccia a una cheerleader demoniaca, che si vede strisciare sotto un trampolino e poi lottare con Hub sott’acqua. Guarda le immagini a grandezza naturale qui sotto:

Cosa significa per The Bondsman

Come rivelano queste immagini del nuovo film horror, The Bondsman renderà omaggio ai numerosi film horror di Kevin Bacon che sono stati realizzati da quando ha dato il via alla sua carriera morendo violentemente nel film slasher Venerdì 13 del 1980. Da allora, ha recitato in una moltitudine di titoli del genere, interpretando personaggi importanti in film come Tremors, Flatliners, Stir of Echoes e The Darkness, oltre a ribaltare la sceneggiatura interpretando i cattivi in film come They/Them e Hollow Man.

Kevin Bacon ha portato la sua passione per l’horror anche sul piccolo schermo, recitando nel thriller poliziesco The Following, diretto da Kevin Williamson, che è andato in onda per tre stagioni tra il 2013 e il 2015.

Tuttavia, il suo personaggio in The Bondsman gli offre un nuovo tipo di ruolo nel genere horror. Lo spettacolo Prime Video vede Hub Halloran finire in un posto non ben definito tra eroe e cattivo. Anche se non crede di meritarsi di essere all’inferno, ha commesso un atto sconosciuto che lo ha portato lì in primo luogo, la cui esplorazione probabilmente complicherà la sua evoluzione nel corso della prima stagione.