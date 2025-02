Jeff Bezos interroga i fan di James Bond sui social media su chi dovrebbe essere il prossimo 007

Il CEO di Amazon Jeff Bezos ha chiesto ai fan di James Bond sui social media chi dovrebbe essere il prossimo 007, e la maggior parte delle persone vuole una scelta ovvia, Henry Cavill. Sin dalla quinta e ultima interpretazione di Daniel Craig nel film No Time to Die del 2021, i produttori del franchise hanno condotto una ricerca esaustiva per trovare il prossimo attore che interpreterà James Bond, con alcuni dei casting più popolari tra i fan che includono Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba e Aaron Taylor-Johnson. Nel 2022, Amazon ha acquisito la MGM, distributrice di Bond, ma recentemente la società ha assunto il controllo creativo del franchise, il che dovrebbe dare una scossa alla ricerca del nuovo attore.

Poco dopo che Amazon ha assunto il controllo creativo del franchise di 007, il CEO Jeff Bezos ha chiesto ai fan su Twitter chi avrebbero scelto come prossimo Bond. Sebbene ci siano diverse risposte da Eddie Redmayne e James McAvoy, la scelta più popolare sembra essere Henry Cavill. Ecco alcune delle risposte:

Who’d you pick as the next Bond? pic.twitter.com/u7nBaRROlf — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2025

@RelaxingNews ha risposto: “James McAvoy è uno dei migliori attori dei nostri tempi. Ed è scozzese. Aggiungerebbe un incredibile spessore e profondità a Bond”, accompagnato da una foto dell’attore.

@BarbGEO47 ha suggerito diverse opzioni, ma tutte britanniche, rispondendo “Beh, James Bond deve essere un britannico… Henry Cavill, Idris Elba, Max Bennett o Eddie Redmayne sarebbero ottime scelte. dipende da dove si vuole arrivare con la trama: ricominciare dall’inizio o continuare la prossima serie di James Bond”.