A Knight of the Seven Kingdoms: il primo poster del nuovo spin-off di Game of Thrones

Sebbene sembri che la serie sequel di Jon Snow con Kit Harington sia ormai definitivamente morta, ci sono ancora diversi spin-off di Game of Thrones in fase di sviluppo, tra cui A Knight of the Seven Kingdoms.

La produzione si è conclusa all’inizio di quest’anno a Belfast, nell’Irlanda del Nord, e HBO/Max ha ora pubblicato il primo poster ufficiale con Peter Claffey nei panni di Ser Duncan l’Alto, alias “Dunk”, e Dexter Sol Ansell nei panni del suo giovane scudiero, il principe segreto Targaryen Aegon, alias “Egg”.

La serie vedrà anche la partecipazione di Finn Bennett (True Detective: Night Country) nel ruolo di Aerion Targaryen, Bertie Carvel (The Crown) in quello di Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things) in quello di Tanselle, Daniel Ings (The Gentlemen) in quello di Ser Lyonel Baratheon e Sam Spruell (Fargo) in quello di Maekar Targaryen.

Questa serie sarà molto più piccola sia di Game of Thrones che di House of the Dragon, e abbandonerà persino l’ironica sequenza di apertura.

“Tutte le decisioni sono state prese da Dunk, che ha cercato di trasmettere il tipo di persona che è in ogni aspetto di questa serie, persino nella sequenza iniziale”, ha dichiarato il co-creatore Ira Parker a Entertainment Weekly. “Le sequenze dei titoli di testa dell’originale [Game of Thrones] e di House of Dragon sono grandiose, epiche e incredibili. La colonna sonora di Ramin Djawadi è orchestrale, imponente e bellissima. Non è proprio il modus operandi di Dunk. È semplice, sobrio e diretto. Non gli piace fare mostra di sé.”

A Knight of the Seven Kingdoms, basato sulle storie di George R.R. Martin Dunk and Egg, è attualmente in fase di post-produzione. La serie arriverà nel 2026.

Nel frattempo, la terza stagione di House of the Dragon sarà probabilmente trasmessa per la prima volta nel giugno 2026, “appena fuori” dalla finestra di eleggibilità per gli Emmy Awards 2026.