Ahsoka – Stagione 2: Dave Filoni conferma che le riprese stanno per iniziare

La seconda stagione di Ahsoka è già stata confermata ufficialmente dalla Lucasfilm e le riprese inizieranno nel prossimo futuro. Dopo la prima stagione del 2023, i piani per la seconda stagione erano stati annunciati ufficialmente nel gennaio del 2024, ma i tempi della serie non erano chiari a causa della produzione del film The Mandalorian & Grogu e dei piani per il film di Dave Filoni, destinato a concludere in modo epico i vari filoni narrativi che compongono l’era dei Mandaloriani. Con la Star Wars Celebration 2025 ora in corso in Giappone, sono però arrivate novità anche per l’attesa serie con Rosario Dawson.

Parlando al panel della Lucasfilm Animation alla Star Wars Celebration 2025, lo showrunner di Ahsoka, Dave Filoni ha infatti confermato che la produzione della seconda stagione inizierà a breve e Carrie Beck, vicepresidente della Lucasfilm per lo sviluppo dell’animazione e del live-action, è attualmente nel Regno Unito per gli ultimi preparativi. Quest’ultimo annuncio segue quello della star Natasha Liu Bordizzo, che in precedenza aveva accennato a una produzione prevista per l’estate del 2025, mentre smentisce le voci secondo cui le riprese sarebbero già iniziate.

Dave Filoni parla della seconda stagione di Ahsoka

In occasione della première di Star Wars: Skeleton Crew, tenutasi a Disneyland all’inizio del mese, lo showrunner Dave Filoni ha condiviso un aggiornamento entusiasmante sullo stato di avanzamento della seconda stagione di Ahsoka. “Sono molto impegnato anche in quella. L’ho scritta, e sono ancora l’unico sceneggiatore, e quindi mi sto divertendo a farlo, ma è una sfida, naturalmente, e lavorare su alcuni di questi archi è stata una sfida e assicurarsi che tutto questo venga fuori in un modo che penso sia eccitante per i fan”, ha detto.

“So che sono interessati a capire dove si trovano alcune delle cose che ho sviluppato nella Stagione 1”, ha continuato Filoni. “Sono piuttosto soddisfatto. Adoro lavorare con Rosario [Dawson], quindi non vedo l’ora di tornare a farlo”. La Star Wars Celebration si terrà in Giappone il prossimo aprile e ci aspettiamo che durante l’evento vengano rilasciati nuovi dettagli sia sulla seconda stagione di Ahsoka che su The Mandalorian & Grogu.