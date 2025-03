Ahsoka – Stagione 2: Eman Esfandi lascia intendere che le riprese sono iniziate

Eman Esfandi, l’attore di Ezra Bridger, ha appena lanciato un grosso indizio sulla seconda stagione di Ahsoka sui suoi account social. Quella con protagonista Rosario Dawson nel ruolo della celebre Jedi è una delle tre serie di Star Wars – insieme a The Mandalorian e Andor – a poter vantare più di una stagione. In parte a causa del numero esiguo di show attualmente confermati, è quindi stata data molta attenzione ad Ahsoka, compresi i personaggi che potrebbero apparire nella seconda stagione. Ezra Bridger potrebbe ora non essere più un punto interrogativo, visto il recente post di Esfandi, ma l’attore sembra suggerire anche qualcosa di molto più sorprendente.

Sulla storia Instagram di Eman Esfandi, che non è più disponibile per la visualizzazione (a causa della natura temporanea di tutte le storie di Instagram), Esfandi ha infatti condiviso un’immagine in cui si suggerisce che le riprese della seconda stagione di Ahsoka sarebbero ufficialmente iniziate. Questa sarebbe un’ottima notizia per i fan, dato che questo momento non era previsto prima di quest’estate. Il ritorno di Ezra Bridger nella seconda stagione di Ahsoka non è in realtà stato confermato ufficialmente, ma questo recente post suggerisce certamente che l’annuncio è più una questione di quando che di se.

Ciò ha senso se si considera la storia che il finale della prima stagione di Ahsoka ha impostato per Ezra Bridger. Nella prima stagione, Ahsoka Tano e Sabine Wren sono finite entrambe su Peridea e hanno scoperto che questo è il pianeta dove sono finiti sia il Grand’Ammiraglio Thrawn che Ezra dopo il finale di Star Wars Rebels. Le scene finali della stagione 1 di Ahsoka hanno anche confermato che Ezra è atterrato sano e salvo nella galassia principale di Star Wars e ha già riallacciato i rapporti con Hera Syndulla. Alla luce di ciò, sembrava già sicuro che Ezra sarebbe tornato per la seconda stagione dello show, anche se tecnicamente è ancora tutto da vedere.

Cosa significherebbe il ritorno di Ezra Bridger per Ahsoka – Stagione 2

A questo punto sarà interessante capire se si trattava davvero di un annuncio di Esfandi (e quanto fosse lecito un annuncio del genere). In ogni caso, questo potenziale annuncio ha una serie di implicazioni per la seconda stagione di Ahsoka. Per prima cosa, questo significherebbe che la seconda stagione si svolgerà in due luoghi distinti: uno è la galassia principale di Star Wars, dove ora si trovano Ezra Bridger e Thrawn, e l’altro è Peridea, dove Ahsoka e Sabine rimangono intrappolate. Questo presumibilmente significa anche che la storia di Thrawn, in particolare i suoi tentativi di riunire i resti imperiali, continuerà nella seconda stagione.

La cosa è particolarmente interessante visto che il film The Mandalorian & Grogu è proprio dietro l’angolo, con una data di uscita fissata al 22 maggio 2026. La seconda stagione di Ahsoka uscirà dopo quel film, il che potrebbe significare una linea narrativa sia in quel film che nello serie riguardante Thrawn e la sua presa di potere. Anche se questo post di Eman Esfandi non è un annuncio ufficiale della Disney, sembra che Ezra Bridger tornerà nella seconda stagione, per cui non resta che attendere maggiori conferme e notizie.