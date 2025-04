Maul: Shadow Lord, Darth Maul nella nuovo serie che realizza i piani di George Lucas per la trilogia sequel

Una nuova serie TV di Star Wars, Maul: Shadow Lord, riporta in auge l’animazione del franchise, completa di elementi tratti dai piani originali di George Lucas per la trilogia sequel.

Nell’ambito del panel dedicato al 20° anniversario dell’animazione di Star Wars, Dave Filoni è salito sul palco per delineare il futuro del franchise. Oltre a concentrarsi su Tales of the Underworld, Filoni ha rivelato una nuovissima serie animata: Maul: Shadow Lord. La serie sarà incentrata sul cattivo protagonista, capo di un’organizzazione criminale nell’era imperiale della saga di Star Wars. Inoltre, Maul prenderà un apprendista dal lato oscuro, collegandosi ai piani che George Lucas stesso aveva un tempo per una trilogia sequel di Star Wars.