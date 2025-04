Daredevil: Rinascita – Stagione 2: Elodie Yung parla di un possibile ritorno nei panni di Elektra

Elodie Yung ha interpretato Elektra Natchios nella seconda stagione della defunta serie Daredevil di Netflix, prima di tornare per The Defenders. Sebbene la sua interpretazione della letale assassina sia stata ben accolta dai fan, molti hanno ritenuto che il suo arco narrativo sia stato gestito male e che alla Yung non sia stata data la possibilità di brillare nel ruolo. Molti membri del cast principale dello show di Netflix sono poi tornati per Daredevil: Rinascita, ma Yung non era tra questi. Sarebbe interessata a riprendere il ruolo per la seconda stagione attualmente in corso?

“Assolutamente sì”, dice Yung a POC Culture. “È stato uno dei personaggi più belli che ho dovuto interpretare. Vedremo. Se mi chiameranno, risponderò di sicuro. È così divertente”. Si è detto che l’attrice – vista anche in G.I. Joe – La vendetta potrebbe vestire i panni di Elektra per la seconda stagione, ma visto che la produzione è in corso da un bel po’ di tempo, probabilmente già sa è coinvolta o meno nella cosa. Inoltre, la Marvel potrebbe avere semplicemente intenzione di introdurre una nuova versione del personaggio.

Secondo un recente rapporto dello scooper Daniel Richtman, lo studio sta attualmente effettuando il “casting per un ruolo ricorrente – un personaggio femminile sulla quarantina di origine greca, con un contratto di un anno”. Potrebbe trattarsi di un personaggio diverso, naturalmente, ma ci sono comunque buone probabilità che incontreremo una nuova Elektra Nachios durante la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, dopo aver rivisto quella di Jennifer Garner in Deadpool & Wolverine.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+.