Alexander Skarsgård nelle prime foto della serie sci-fi Apple TV+ Murderbot

Ecco la prima anteprima della serie thriller comica di fantascienza Murderbot di Apple TV+. Basata sulla serie di libri best seller di Martha Wells, The Murderbot Diaries, la serie vede protagonista il vincitore dell’Emmy Award Alexander Skarsgård nei panni del cyborg titolare, che nasconde le sue vere emozioni mentre è impegnato in una missione pericolosa. La serie Apple TV+ dovrebbe debuttare con i primi due episodi il 16 maggio, con un nuovo episodio ogni settimana.

Apple TV+ svela le prime immagini di Murderbot. Adattata dai candidati all’Oscar Chris e Paul Weitz, la serie, composta da 10 episodi, è prodotta da Skarsgård e Andrew Miano. Nel cast di Murderbot, insieme a Skarsgård, ci sono Noma Dumezweni (Presunto innocente), David Dastmalchian (Oppenheimer), Sabrina Wu (Joy Ride), Akshay Khanna (Critical Incident), Tattiawna Jones (The Handmaid’s Tale) e Tamara Podemski (Outer Range). Guarda le foto qui sotto:

Cosa significa per Murderbot

Murderbot ha un lato umano che cerca di nascondere

Le nuove immagini rivelano il design simile a quello umano del droide di sicurezza interpretato da Clive Skarsgård nell’adattamento da libro a serie TV di Apple TV+. Il suo personaggio indossa un completo e una maschera per apparire più impassibile durante il lavoro. L’immagine senza maschera mostra più emozioni sul volto di Murderbot, suggerendo che sotto la superficie potrebbe esserci qualcos’altro. Nel materiale originale, Murderbot è una guardia di sicurezza in parte organica e per lo più robotica di proprietà della Compagnia.

Nonostante sia progettato per uccidere, ha un lato molto umano. Murderbot disabilita la programmazione predefinita che lo obbliga a obbedire agli ordini e si dà il libero arbitrio. Tuttavia, invece di diventare un assassino di massa, diventa dipendente dai feed di intrattenimento e decide di nascondere le proprie emozioni continuando a obbedire agli ordini. La coppia di immagini offre anche una nuova anteprima della costruzione del mondo in Murderbot. Sebbene si svolga in un mondo futuristico, il complesso e la tuta sembrano leggermente usurati, il che suggerisce un universo ben congegnato.