Ghosts: il futuro della serie aggiornato con un rinnovo di due stagioni dalla CBS

Ghosts è destinato a tormentare la CBS per molti anni ancora, dato che l’adattamento statunitense della sitcom di successo della BBC ha ricevuto un ordine di rinnovo per più stagioni prima della conclusione della quarta. Il cast di Ghosts include Sam e Jay, interpretati da Rose McIver e Utkarsh Ambudkar, che ereditano un maniero fatiscente da un parente recentemente deceduto, ma Sam subisce un incidente che le permette di vedere gli spiriti dei personaggi defunti che hanno abitato la terra nel corso della storia. Ghosts ha trasmesso tre stagioni complete, con la quarta stagione attualmente in onda.

La CBS ha ora condiviso un aggiornamento sullo stato di molte delle sue serie, incluso uno sviluppo sorprendentemente positivo per il futuro di Ghosts. Mentre la quarta stagione ha ancora quattro episodi in programma, il network ha confermato che la serie ha ricevuto l’ordine per una quinta e una sesta stagione dopo aver attirato 11 milioni di spettatori multipiattaforma e un aumento del 9% degli spettatori in streaming nell’arco di un anno. Sebbene non sia stata data alcuna data di uscita per nessuna delle due stagioni, la CBS ha anticipato che i nuovi episodi dello show rinnovato dovrebbero essere rilasciati nel 2026 e nel 2027.

Cosa significa il rinnovo per più stagioni di Ghost per il suo futuro

La serie potrebbe avere l’opportunità di esplorare appieno il proprio percorso

Per la versione CBS di Ghost, la serie ha raggiunto un punto interessante nella sua corsa rispetto a quella del suo predecessore sulla BBC dal 2019 al 2023. Ghosts della BBC è andata in onda per cinque stagioni, il che significa che la serie statunitense avrà una durata maggiore rispetto al materiale originale. Per questo, molti potrebbero chiedersi se non sarebbe stato meglio ordinare più stagioni per aiutare la troupe a preparare un finale definitivo per il resto della serie.

Tuttavia, solo perché la serie originale è durata cinque stagioni non significa che Ghosts della CBS debba avere una durata simile.

Anche se le due serie sono andate in onda contemporaneamente tra il 2021 e il 2023, l’adattamento della CBS aveva già fatto diverse deviazioni dalla serie originale. Non solo il cast della serie aveva preso strade proprie, ma la serie aveva regole diverse applicate all’aldilà. Come si è visto con le versioni britannica e americana di The Office, una serie non deve essere completamente fedele al materiale originale per avere successo.