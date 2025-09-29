Alice in Borderland: i protagonisti parlano del futuro della serie

Il futuro di Alice in Borderland ottiene una risposta sincera dai protagonisti della serie. Dopo quasi tre anni di assenza, il popolare adattamento giapponese è tornato su Netflix con nuovi episodi. Riprende dal finale della seconda stagione, che suggerisce che gli eroi della serie potrebbero non essere così liberi come credono.

Basato sui manga di Haro Aso e rimanendo fedele a quella che è diventata una sorta di tendenza per la serie, il finale della terza stagione di Alice in Borderland è infatti quasi positivo per Arisu (Kento Yamazaki) e Usagi (Tao Tsuchiya). Tuttavia, un altro colpo di scena dell’ultimo minuto suggerisce che le cose non sono proprio come sembrano.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Kento e Tao hanno ora parlato di ciò che vorrebbero vedere se Alice in Borderland stagione 4 venisse rinnovata. “Sono un fan della serie e poter realizzare la terza stagione comporta anche un po’ di pressione, perché è molto amata dal pubblico di tutto il mondo. Ma abbiamo un team così incredibile che sul set ero semplicemente pieno di gioia. E naturalmente, se in qualche modo dovesse continuare, sarei molto entusiasta di farne parte”.

“Quando la seconda stagione è terminata, ho pensato che fosse un ottimo modo per concludere la storia, – afferma invece Tao – quindi sono rimasto piuttosto sorpreso quando mi hanno proposto la terza stagione! Pensando al futuro, ovviamente in questa stagione, che non avete ancora visto, [Usagi è] incinta, quindi ci sarà un bambino in futuro, e lei vorrebbe vedere quel bambino tornare [nel mondo normale], non solo i due personaggi principali. La storia sarà incentrata sulla famiglia, penso che potrebbe essere davvero interessante.

Cosa significherebbe la quarta stagione di Alice In Borderland per la serie

Il rapporto tra Arisu e Usagi viene messo nuovamente alla prova nell’ultima stagione della serie. Anche se all’inizio la coppia è felice e finalmente libera dai giochi mortali a cui era solita giocare, alla fine torna al punto di partenza. Nel corso di sei episodi, Usagi e Arisu devono affrontare vari pericoli prima di poter emergere sani e salvi dall’altra parte.

Ma proprio quando pensano di aver vinto, tornando a una parvenza di normalità, la scena finale della stagione anticipa un evento che porterà alla fine del mondo. Potrebbe essere che Arisu e Usagi siano stati ingannati. O, forse anche peggio, considerando le loro nuove dinamiche familiari, dovranno giocare un altro gioco.

Con i numerosi terremoti che hanno colpito il Giappone e l’introduzione di una cameriera americana, sembra che non solo la previsione del disastro sia reale, ma che Alice in Borderland stagione 4 assumerà un focus più internazionale se verrà rinnovata. Ciò potrebbe dipendere dalla capacità dell’adattamento di mantenere un numero di spettatori simile alle stagioni precedenti, cosa da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

