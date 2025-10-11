Leah Lewis di Matlock rompe il silenzio sul licenziamento di David Del Rio

Dopo che David Del Rio è stato licenziato dalla serie televisiva di successo della CBS Matlock, la sua co-protagonista Leah Lewis ha rivelato come sta da quando lo ha accusato di violenza sessuale, e anche la moglie di Del Rio ha rotto il silenzio.

La seconda stagione di Matlock era in fase di riprese quando Lewis ha accusato Del Rio di averla aggredita sessualmente il 26 settembre, il che ha portato a un’indagine rapida che ha portato al licenziamento dell’attore il 2 ottobre.

Secondo Us Weekly, Lewis ha pubblicato una storia su Instagram per aggiornare i suoi follower sui social media dopo il licenziamento di Del Rio. Ha detto che sua madre è con lei in questo momento e che entrambe stanno “andando avanti con amore e forza”. Ha aggiunto che la presenza di sua madre in questo momento difficile significa che è in “buone mani”.

L’attrice ha ringraziato tutti coloro che le hanno dimostrato il loro sostegno e ha concluso il suo messaggio dicendo che la lezione fondamentale da trarre da tutta questa vicenda è la “forza”.

La moglie di Del Rio, Katherine, ha pubblicato una sua Instagram Story per rispondere alle accuse di Lewis contro suo marito. Ha pubblicato una foto di Lewis e ha definito l’accusatrice di suo marito “la persona più inquietante” che abbia mai incontrato.

Leah Lewis: La mamma è qui, andiamo avanti con amore e forza. Sono in buone mani. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto. Davvero, andiamo avanti con forza. Parola chiave: forza. Per favore, che questo sia il messaggio da portare con sé.

Katherine Del Rio: Questa è la persona più inquietante che abbia mai incontrato.

Oltre a questi commenti pubblicati su Instagram, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei produttori di Matlock. Anche Del Rio non ha rotto il silenzio. Il suo ultimo post sui social media risale al 30 settembre, due giorni dopo il presunto incidente, e promuoveva la premiere della seconda stagione di Matlock, in programma il 12 ottobre.

Entrambi hanno disattivato la funzione di commento sulle loro pagine Instagram. Tuttavia, gli utenti di Instagram possono ancora lasciare messaggi sui post di Del Rio. Anche se non ha condiviso alcun post da luglio, ci sono una manciata di commenti sui suoi post più vecchi che mettono in discussione la decisione di Del Rio di attaccare Lewis.

Le storie Instagram di Lewis e Katherine dopo il licenziamento di Del Rio sono scadute o sono state cancellate. Dopo il suo licenziamento, diverse persone, tra cui il produttore esecutivo di Matlock Eric Christian Olsen, hanno accompagnato Del Rio fuori dalla sede. Al 2 ottobre, quando Del Rio è stato licenziato, circa metà della seconda stagione di Matlock era già stata girata. La produzione è continuata dopo il licenziamento dell’attore.

Non sembra che la produzione subirà ritardi significativi, dato che lo show ha già in programma una pausa nelle prossime settimane, a partire dal 13 ottobre, con il cast e la troupe che torneranno sul set dopo il Ringraziamento.

Del Rio e Lewis hanno condiviso molte scene in Matlock, che vede anche la partecipazione di Kathy Bates, Skye P. Marshall e Jason Ritter. I loro personaggi, Billy Martinez e Sarah Franklin, associati al primo anno presso Jacobson Moore, hanno fornito un tocco comico alla serie.

Tuttavia, il personaggio di Del Rio in Matlock dovrà ovviamente essere eliminato, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sui piani degli sceneggiatori a seguito del licenziamento dell’attore.