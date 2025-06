Alien: Pianeta Terra, un nuovo, terrificante spot televisivo che chiede qual è il prezzo per essere più che umani

Alien: Pianeta Terra di FX e Noah Hawley debutterà il 13 agosto, e un nuovissimo spot televisivo è appena uscito, con nuove immagini incentrate sul personaggio di Sydney Chandler, Wendy. Nota per i suoi ruoli in Don’t Worry Darling e Pistol, Chandler interpreta il ruolo di una nuova, rivoluzionaria Sintetica, la prima a fondere la coscienza umana con un corpo robotico.

Ma il teaser accenna a un colpo di scena più oscuro. Mentre la trasformazione di Wendy segna un grande passo avanti nella tecnologia, il filmato suggerisce in modo criptico che tale evoluzione non sarà priva di conseguenze.

Ambientata nell’anno 2120, appena due anni prima degli eventi dell’Alien originale di Ridley Scott, la prossima serie TV Alien: Pianeta Terra porta l’orrore sulla Terra per la prima volta nella storia del franchise. La storia si svolge in un futuro noto come “Corporate Era”, in cui cinque mega-corporazioni, Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold, esercitano la loro influenza su scala globale, funzionando più come nazioni sovrane che come aziende.

In questo mondo dominato dalla tecnologia avanzata, sintetici e cyborg sono parte integrante della vita quotidiana. Ma ora è arrivato un nuovo balzo evolutivo: gli ibridi, esseri che fondono la coscienza umana con la forma robotica. Wendy, la prima della sua specie, è al centro di questa trasformazione.

La tensione esplode in Alien: Pianeta Terra quando una misteriosa nave da ricerca spaziale, la USCSS Maginot, ritenuta legata alla Weyland-Yutani Corporation, atterra inaspettatamente sulla Terra.

Wendy, una sintetica rivoluzionaria interpretata da Sydney Chandler, viene schierata insieme a una squadra tattica eterogenea per indagare. Quella che inizia come una normale operazione di recupero si trasforma rapidamente in un incubo, quando l’equipaggio scopre il mortale carico della nave: terrificanti forme di vita aliene, tra cui i famigerati Xenomorfi. Improvvisamente, la missione si trasforma in una disperata lotta per la sopravvivenza, mentre una nuova ondata di orrore emerge, questa volta sulla Terra stessa.

La serie di otto episodi debutterà il 13 agosto su FX, con Noah Hawley come showrunner.

A Chandler si uniscono nel cast Timothy Olyphant nel ruolo di Kirsh, Alex Lawther nel ruolo di CJ “Hermit”, Essie Davis nel ruolo di Dame Silvia, Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalier, Adarsh ​​Gourav nel ruolo di Slightly, Kit Young nel ruolo di Tootles, David Rysdahl nel ruolo di Arthur e Babou Ceesay nel ruolo di Morrow.