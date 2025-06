Tron: Ares, Sam Flynn tornerà? La risposta criptica di Garrett Hedlund

Una domanda fondamentale sul prossimo Tron: Ares continua a riproporsi nel fandom: Garrett Hedlund riprenderà il ruolo di Sam Flynn, figlio di Kevin Flynn (Jeff Bridges)? Con Garrett Hedlund nei panni di Sam Flynn e Olivia Wilde in quelli di Quorra, Tron: Legacy si è giustamente guadagnato il suo posto nel cuore dei fan, crescendo nella loro considerazione in particolare con l’uscita in home video. Le sue immagini mozzafiato e la colonna sonora iconica hanno persino ispirato una nuova emozionante attrazione al Magic Kingdom di Disney World.

Ora, l’universo di Tron si espande con l’attesissimo Tron: Ares. Questo nuovo film sposta l’attenzione dai personaggi principali di Legacy, e si basa direttamente su un’idea entusiasmante del climax del film precedente: Quorra, un “algoritmo isomorfo”, che esce dalla griglia digitale ed entra nel mondo reale.

Tron: Ares esplorerà questo concetto rivoluzionario su una scala molto più ampia, con Jared Leto a capo del cast nei panni dell’Ares del titolo. La trama principale ruota attorno a un evento senza precedenti: algoritmi sempre più avanzati stanno compiendo il salto dalla Griglia ed entrando nella realtà fisica. Questo solleva una domanda monumentale: come reagirà l’umanità all’apparizione di esseri senzienti con intelligenza artificiale nel nostro mondo?

I fan si chiedono naturalmente se Garrett Hedlund tornerà nei panni di Sam Flynn in Ares. A una recente domanda, Hedlund ha dato una risposta molto criptica, dicendo: “Sai, lasciamo che quell’ambiguità riposi nell’etere”.

Nonostante la risposta timida, Hedlund ha espresso il suo entusiasmo per il film, riconoscendo l’immenso sforzo profuso nella sua creazione. “Sono molto emozionato di vedere cosa hanno fatto con Ares”, ha dichiarato. Hanno lavorato duramente per realizzare questo film. Hanno affrontato gli ostacoli del COVID, lo sciopero, e sono comunque riusciti ad arrivare dall’altra parte. Sono emozionato, e questo diffonde l’amore e la popolarità per The Grid. È incredibile quanto tempo sia passato da Legacy. Ma sono emozionato che il pubblico riceva un’altra iniezione di Tron, dei programmi, del disco, di The Grid e un po’ di brio di Bridges.

Il regista Joachim Rønning ha fatto luce sul personaggio di Jared Leto in un’intervista con Empire, paragonando Ares a una storia familiare. “Per non essere troppo banale”, ha spiegato Rønning, “ma l’ho sempre pensato un po’ come Pinocchio. Ares vuole essere un bambino vero.” Ha spiegato che “Ares è come un neonato, e il film mira a raccontare la storia dal suo punto di vista, concentrandosi sulle piccole cose che diamo per scontate o che non vediamo più. Questo era importante. E poi un tema più ampio del film è cosa significhi essere umani. Soprattutto in questo caso, perché lui è un programma per computer.”

Cosa sappiamo su Tron: Ares?

Interpretato da Jared Leto, Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una missione pericolosa, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri A.I.. Alla regia di Tron: Ares c’è Joachim Rønning, che ha diretto sia Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar che Maleficent – Signora del male per la Disney dopo il suo successo con Kon-Tiki del 2012.

Jared Leto, Evan Peters, Jodie Turner-Smith e Greta Lee completano il cast del film scritto da Jesse Wigutow e Jack Thorne, la cui produzione dovrebbe iniziare ad agosto (dipendentemente dallo sciopero degli attori SAG-AFTRA). Emma Ludbrook, Jeffrey Springer e Leto produrranno, con Russell Allen come produttore esecutivo.

Jesse Wigutow e Jack Thorne hanno scritto la sceneggiatura di Tron: Ares, mentre Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger hanno prodotto insieme al produttore esecutivo Russell Allen. L’uscita del film è prevista per il 2025.

Il franchise di Tron è stato lanciato con l’omonimo film del 1982 con Jeff Bridges nei panni del creatore di videogiochi Kevin Flynn, che è stato lodato per i suoi effetti visivi e ha sviluppato un classico di culto dopo una difficile uscita nelle sale. A questo ha fatto seguito il sequel Tron: Legacy del 2010, che ha introdotto nel cast Garrett Hedlund e Olivia Wilde e che ha ottenuto poco più di 400 milioni di dollari al suo debutto durante le festività natalizie.