Nel finale di 1923 c’è un’altra tragedia di Alex Dutton di cui nessuno si rende conto

Oltre alla sua morte, c’è un’altra tragedia per Alex Dutton (Julia Schlaepfer) nel finale della seconda stagione di 1923. Lo sceneggiatore di Yellowstone Taylor Sheridan descrive in dettaglio la vita dei Duttons durante il proibizionismo nel prequel della sua serie originale, spiegando che proteggere il ranch Yellowstone è sempre stata una sfida per la famiglia di John Dutton (Kevin Costner). Spencer Dutton (Brandon Sklenar) finalmente torna a casa nel finale per porre fine alla lunga guerra che Banner Creighton (Jerome Flynn) ha iniziato contro la famiglia di Jacob Dutton (Harrison Ford) nella prima stagione di 1923.

Mentre Spencer aiutava suo zio alla stazione ferroviaria di Bozeman e sua zia Cara Dutton (Helen Mirren) al ranch, in un momento esplosivo e memorabile, la fine della seconda stagione di 1923 è anche piena di tragedie per Spencer e sua moglie Alexandra. Nonostante Spencer sia riuscito a saltare dal treno e a salvare sua moglie mentre passava, vedendo Alex chiedere aiuto, Alex è morta in ospedale dopo aver dato alla luce il suo bambino, che ha chiamato John. Si spera che Alex sia riuscita a trasmettere al figlio il suo coraggio, ma non è chiaro se John verrà mai a conoscenza dell’incredibile storia di sua madre.

Alex Dutton non riesce a tramandare la sua incredibile storia nella seconda stagione di 1923

Alex ha una storia incredibile da raccontare, ma non la racconta mai

Mentre incontra persone disposte a intervenire per salvarla nel finale della seconda stagione di 1923, un commento ricorrente nell’ultimo capitolo della serie è che Alex Dutton deve avere una storia incredibile da raccontare. Quando Alex racconta la sua storia a Paul (Augustus Prew) e Hillary (Janet Montgomery) nella loro accogliente casa di Winnetka, Paul scherza dicendo che la storia è così fantastica che vorrebbe raccontarla a Edgar Rice Burroughs, un autore di spicco dell’epoca, autore di Tarzan. Tuttavia, Paul non ne avrà mai l’occasione, poiché lui e Hillary muoiono durante il viaggio verso Emigrant, nel Montana.

Con la morte di Paul, Hillary e Alex, muore anche la storia di Alexandra. Nonostante le persone che la circondano le dicano che ha una storia da raccontare, Alex non racconta mai la sua storia nel finale di 1923 prima della sua prematura scomparsa. Questo peggiora il destino di Alex nella seconda stagione di 1923. La morte di Alex ha già iniziato a cancellarla dall’albero genealogico dei Dutton. Il fatto che i suoi parenti rimasti non siano a conoscenza della sua incredibile storia rende ancora più piccolo il segno lasciato da Alex. Mentre suo figlio vivrà senza di lei, Jacob, Cara e persino Spencer non comprendono appieno tutto ciò che Alex ha sofferto per arrivare nel Montana, quindi non possono tramandarlo.

Nonostante le cose orribili accadute ad Alex Dutton nel 1923, il viaggio di Alex è stato epico. È fuggita dalla sua vita infelice, racimolando abbastanza soldi con la sua amica per attraversare l’Oceano Atlantico, scambiando letteralmente la sua vita lussuosa con un umile viaggio nel Montana. Poi, Alex Dutton si impegna a vivere come americana, cambiando il suo cognome in Dutton mentre passa attraverso l’immigrazione a Ellis Island, assicurandosi con onore l’ingresso nel paese di suo marito. In seguito, Alex viene picchiata, derubata e aggredita durante il suo viaggio in treno, ma mantiene la sua grazia e tenacia per tutto il tempo, dimostrando la sua grinta.

C’è qualcuno che potrebbe conoscere la storia di Alex Dutton nel 1923?

La storia di Alex sembra essere morta con Alex, Paul e Hillary

Sebbene nella seconda stagione di 1923 ci sia la speranza che qualcuno abbia accesso alla storia completa di Alex, le possibilità sono remote. È possibile che Alex abbia raccontato la sua storia a Jacob in una conversazione fuori campo mentre erano in ambulanza diretti all’ospedale di Bozeman. Tuttavia, quando Alex chiede quanto tempo ci vuole per arrivare all’ospedale, Jacob risponde che sono solo cinque o sei miglia, un tempo troppo breve perché Alex possa raccontare anche solo una parte della sua storia. Questo solo se Jacob le avesse chiesto di raccontargliela, nonostante fossero preoccupati per le sue condizioni di salute.

Alex avrebbe anche potuto raccontare la sua storia a Spencer mentre giacevano nel letto d’ospedale. Tuttavia, Alexandra del Sussex riesce a malapena a parlare quando arriva suo marito. Sembra che, una volta che Spencer si sdraia, la coppia si addormenti insieme e, quando Spencer si sveglia, Alex se n’è andata. Tuttavia, forse è possibile che Spencer riesca a ricostruire la storia di Alex, magari dalle lettere che lei ha scritto a lui o alla sua amica Jennifer (Jo Ellen Pellman) durante il viaggio, o forse dai racconti di testimoni oculari, come quello della donna del posto alla stazione di servizio o della polizia che ha parlato con gli amici di Alex a Chicago.

A meno che Alex non abbia scritto un diario durante il viaggio, la sua storia non sarà mai raccontata con le sue parole.

Detto questo, a meno che Alex non abbia scritto un diario durante il viaggio (che Spencer dovrebbe cercare lungo la ferrovia), la storia di Alex non sarà mai raccontata con le sue parole. La rivelazione è un’aggiunta davvero straziante alla tragedia di Alex nella seconda stagione di 1923, aggravando l’incapacità della madre di crescere sua figlia o di incontrare la famiglia che ha impiegato così tanto tempo a conoscere attraverso le lettere di Cara Dutton. La morte di Alex è senza dubbio una delle più tristi della serie Yellowstone, resa ancora più triste dal fatto che i suoi cari non sapranno mai fino a che punto si è spinta la loro matriarca dal cuore di leone.