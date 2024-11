Arcane: rivelati i dettagli dei 3 sequel e lo stato di avanzamento dello sviluppo

Il co-creatore di Arcane, Christian Linke, ha confermato i dettagli dei tre prossimi sequel, compreso lo stato di avanzamento dello sviluppo della prossima serie. La seconda stagione di Arcane ha concluso la storia di Piltover e Zaun, offrendo una chiusura definitiva alle storie di molti personaggi e aprendo al contempo la porta a nuove storie future. Linke ha precedentemente rivelato informazioni su questi prossimi progetti, tra cui il fatto che molti sono in lavorazione e che alcuni continueranno le storie dei personaggi della prima serie. Ciò significa che alcuni volti familiari potrebbero tornare nel nascente universo televisivo di League of Legends.

Ora, parlando con lo streamer di Twitch Necrit94 (via GamesRadar), Linke ha confermato che i prossimi tre show di League of Legends dopo Arcane si svolgeranno a Noxus, Ionia e Demacia. Sebbene non sia chiaro l’ordine in cui appariranno queste regioni di Runeterra, il co-creatore e showrunner ha confermato che la prossima serie è già in produzione da un anno. Ecco cosa ha detto Linke sulle serie successive:

Noxus, Ionia e Demacia avranno degli show e sono i prossimi passi in questo universo cinematografico…. [La prossima serie è già in sviluppo da circa un anno.

Cosa significano i seguiti di Arcane per l’universo televisivo di League Of Legends

Dato che Linke aveva confermato che alcuni personaggi di Arcane sarebbero tornati nelle serie future, sembra probabile che Noxus sarà la prossima regione ad essere esplorata. Non solo Mel (Toks Olagundoye) è originario di questa regione insieme ad Ambessa (Ellen Thomas), ma negli ultimi minuti dello show è stato visto un corvo con tre occhi, che segnala l’arrivo del sovrano della regione, Jericho Swain. Quest’ultimo svolge anche un ruolo chiave in un conflitto con Ionia, il che significa che la storia delle due località potrebbe essere collegata nei rispettivi show, proprio come Piltover e Zaun.

Anche il fatto che la prossima serie sia già in produzione da un anno è una buona notizia, in quanto potrebbe ridurre l’attesa tra una stagione e l’altra. Per la realizzazione della stagione 1 diArcane ci sono voluti sei anni, mentre per la stagione 2 ne sono stati necessari altri tre. A seconda della durata delle fasi di pianificazione della prossima serie, questa potrebbe arrivare già nel 2026, anche se non è chiaro quanto tempo sarà necessario per la prossima regione. Tuttavia, visto il successo del primo show, le nuove serie di League of Legends potrebbero essere prodotte a un ritmo più veloce.