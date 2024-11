The Strangers: Capitolo 2 – Cast, storia, trailer e tutto quello che sappiamo

Come i suoi predecessori, The Strangers e The Strangers: Prey at Night, The Strangers: capitolo 1 è un thriller efficace grazie alla sua orribile plausibilità. La casualità dei crimini va contro i soliti tropi del genere slasher e riflette le paure della vita reale in un modo che i film horror raramente raggiungono. Come dice il nome, il primo capitolo è solo il primo di una trilogia di film, mentre The Strangers: Capitolo 2 è già stato annunciato. Sebbene non si conoscano ancora molti dettagli sul sequel, i fan non dovranno aspettare a lungo per incontrare nuovamente gli Estranei.

The Strangers: Capitolo 2, ultime notizie

Rivelato un teaser trailer

Anche se il primo capitolo è uscito nel 2024, le ultime notizie arrivano sotto forma di un teaser trailer per The Strangers: Capitolo 2. Riprendendo proprio da dove si era interrotto il primo capitolo, il teaser si apre con una tavola calda piena di clienti che ascoltano un predicatore alla radio che fa previsioni sullo stato del mondo. Le inquadrature mostrano vari cittadini della città, tra cui il misterioso sceriffo Rotter, con un’aria minacciosa che lascia intendere che chiunque potrebbe essere l’assassino.

Nel frattempo, Maya si risveglia in un ospedale vuoto e fugge sotto la pioggia prima di essere raccolta da un’auto piena di persone. Maya siede nervosamente mentre le altre quattro persone nell’auto la guardano e inizia a sospettare che possano essere gli assassini di prima. Il teaser si conclude con una bambina che pone la familiare domanda “C’è Tamara?”, che ha preceduto ogni film di Strangers.

The Strangers: capitolo 2 è confermato

Prevista una trilogia

A differenza di altri franchise horror che sbocciano lentamente nel tempo attraverso un sequel dopo l’altro, le nuove puntate del franchise diStrangers sono state annunciate tutte insieme. Quando è stato annunciato che The Strangers: Capitolo 1 , è stato anche rivelato che i capitoli 2 e 3 sono in arrivo. La trilogia reboot di Strangers è stata confermata, ma solo il tempo ci dirà se l’intero ciclo di tre film sarà completato. Il secondo capitolo era originariamente previsto per il 2024, ma è stato spostato a una data imprecisata del 2025.

Il franchise di The Strangers comprende:

Il cast di The Strangers: Capitolo 2

È già stato confermato che Madelaine Petsch riprenderà il ruolo di Maya nel primo e nel secondo sequel. Non sono stati rivelati ufficialmente altri nomi per l’imminente seconda parte, ma si può presumere che gli omonimi assassini mascherati torneranno a terrorizzare Maya, anche se le loro identità non sono ancora state rivelate. Il ritorno del Ryan di Froy Gutierrez è incerto, dal momento che è stato pugnalato e dato per morto senza una grande risoluzione nel primo capitolo. Altri personaggi di supporto del cast di The Strangers: Capitolo 1 potrebbero tornare, ma non è stato ancora annunciato nulla.

Il teaser trailer presenta un volto familiare: la star di The Night Agent Gabriel Basso apparirà nel sequel nel ruolo di Gregory. Basso viene visto viaggiare in auto con diverse altre persone misteriose, tra cui la Shelly di Ema Horvath, e il tatuaggio con la faccina sorridente sul collo fa venire i brividi a Maya. È implicito che potrebbero essere gli assassini, ma non si sa ancora nulla. Il teaser mostra anche il ritorno dello sceriffo Rotter (Richard Brake).

Basso e Horvath sono stati accreditati per The Strangers: Capitolo 1, ma i loro volti non sono mai stati mostrati nel film. Il cast confermato di The Strangers: capitolo 2 comprende:

Madelaine Petsch – Maya

Richard Brake – Sceriffo Rotter

Gabriel Basso – Gregory

Ema Horvath – Shelly

Dopo essere stata accoltellata e data per morta alla fine di The Strangers: Capitolo 1, la scena post-credits mostra che Maya è sopravvissuta alla sua esperienza, ma è chiaramente perseguitata. L’agghiacciante scena finale mostra uno degli assassini mascherati nella stanza d’ospedale con Maya, lasciando intendere che il trauma della sua esperienza continuerà a perseguitarla. Il significato simbolico della scena finale è abbastanza chiaro, ma ha anche implicazioni sulla trama del sequel.

Sebbene i dettagli siano ancora scarsi su ciò che The Strangers: Capitolo 2 comporterà, probabilmente sarà un film horror molto più psicologico del suo predecessore. Essendo sopravvissuta, Maya potrebbe cercare risposte sul perché è stata presa di mira e, sebbene l’attacco sembri casuale, gli Strangers potrebbero avere qualcosa di più della semplice violenza casuale. Sebbene questo rischi di rovinare ciò che ha reso The Strangers così spaventoso in primo luogo, potrebbe anche aggiungere profondità alla storia se gestita correttamente nei prossimi due film.

The Strangers: Capitolo 2 Trailer

Mentre continua l’attesa per il sequel dell’horror, un teaser trailer di The Strangers: Chapter 2 è stato rivelato nell’ottobre 2024. La breve clip mostra Maya che si risveglia in un ospedale apparentemente abbandonato e tenta di fuggire dalla bizzarra città. Ogni volto è minaccioso e potrebbe essere quello degli assassini, ma viene raccolta da un’auto piena di persone dopo aver corso sotto la pioggia. Una volta in macchina, Maya inizia a sospettare che i suoi soccorritori possano essere in realtà gli assassini di prima, e li immagina persino con indosso le terrificanti maschere.