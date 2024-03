Netflix ha rinnovato Avatar: The Last Airbender per altre due stagioni. La serie, un adattamento live-action dell’omonima serie di successo di Nickelodeon, si concluderà con la terza stagione, seguendo la stessa struttura della versione animata.

La serie è ambientato in un mondo diviso in quattro nazioni – le Tribù dell’Acqua, il Regno della Terra, la Nazione del Fuoco e i Nomadi dell’Aria – che un tempo vivevano in armonia, con l’Avatar, padrone di tutti e quattro gli elementi, incaricato di mantenere la pace tra loro. Ma tutto cambiò quando la Nazione del Fuoco attaccò e spazzò via i Nomadi dell’Aria, il primo passo compiuto dai Dominatori del Fuoco verso la conquista del mondo. Con l’attuale incarnazione dell’Avatar che deve ancora emergere, il mondo ha perso la speranza fino a che Aang (Gordon Cormier), un giovane dominatore dell’aria, si risveglia per prendere il posto che gli spetta. Insieme ai nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell’Acqua del Sud, Aang intraprende una missione per salvare il mondo e combattere il Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim), anche se il Principe Zuko (Dallas Liu) è determinato a catturarlo.

Nel cast anche Paul Sun-Hyung Lee. Albert Kim è lo showrunner. I produttori esecutivi includono Kim, Jabbar Raisani e Michael Goi. Inoltre, Dan Lin è stato produttore esecutivo della prima stagione insieme a Lindsey Liberatore per conto di Rideback, anche se da allora Lin è stato nominato capo della divisione film presso Netflix. I registi includono Raisani, Goi, Roseanne Liang e Jet Wilkinson. Takeshi Furukawa è il compositore. Kim ha discusso dei cambiamenti tra la serie Nickelodeon e l’adattamento Netflix in un’intervista con Variety.

Nel 2018, Netflix ha annunciato che avrebbe realizzato un remake live-action “reinventato” di Avatar: The Last Airbender. DiMartino e Konietzko sono entrambi produttori esecutivi e showrunner della serie. “Ambientato in un mondo asiatico devastato dalla guerra, dove alcune persone possono ‘piegare’ uno dei quattro elementi classici: acqua, terra, fuoco o aria”, si legge nella sinossi ufficiale. “Aang (Gordon Cormier) è l’”Avatar”, l’unico capace di piegare tutti gli elementi, ed è destinato a portare la pace nel mondo dalla Nazione del Fuoco. Con i suoi nuovi compagni Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley), Aang si propone di dominare gli elementi mentre viene inseguito dal principe in esilio della Nazione del Fuoco Zuko (Daniel Dae Kim), che cerca di riconquistare il suo onore catturando l’Avatar.

Netflix ha in programma di rilasciare ulteriori dettagli su Avatar: The Last Airbender durante la Geeked Week, che si terrà dal 6 al 12 novembre 2023. Avatar: The Last Airbender è uscito su Netflix il 22 febbraio 2024.