Superman: tutti i cameo dei personaggi DC – SPOILER

Sebbene Superman sia un film relativamente auto-conclusivo, lo sceneggiatore e regista James Gunn include diversi cameo che potrebbero aprire la strada a futuri progetti nel DCU. La maggior parte di questi personaggi è stata confermata o si vociferava che sarebbero apparsi in vista dell’uscita del film, ma c’è stata una sorpresa che Gunn e soci sono riusciti a tenere nascosta. Ecco tutti i personaggi DC che hanno un cameo in Superman:

4 Bradley Cooper nei panni di Jor-El e Angela Sarafyan nei panni di Lara Lor-Van Cr. Jason McDonald/ Netflix © 2023. I cameo che si rivelano più pertinenti alla trama di questo film sono Jor-El (Bradley Cooper) e Lara Lor-Von (Angela Sarafyan), che appaiono tramite un messaggio olografico riprodotto quando Krypto porta Supes alla Fortezza della Solitudine dopo la sua sconfitta per mano del Martello di Boravia. Scopriamo che la seconda parte del messaggio è stata danneggiata quando il piccolo Kal si è schiantato sulla Terra, ma Lex Luthor e l’Ingegnere riescono a decifrare i dettagli in seguito, usando la sconvolgente rivelazione che i genitori di Superman lo avevano effettivamente mandato sulla Terra come conquistatore per aizzare il pubblico contro l’eroe.

3 John Cena nei panni di Peacemaker Nell’unico cameo di cui non si era parlato in precedenza, Christopher Smith, interpretato da John Cena, appare su uno schermo televisivo per rimproverare Superman poco dopo che Luthor ha pubblicato l’intero messaggio. Sappiamo che i membri della Justice Gang appariranno nella seconda stagione di Peacemaker, e dopo che Gunn ha rivelato che la serie presenterà anche un altro “enorme cameo”, si è diffusa la speculazione che David Corenswet potrebbe apparire anche nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Sebbene non si tratti di un “cameo” in senso stretto, Frank Grillo ha anche alcune scene nei panni di Rick Flag Sr., che sembra essere un sostenitore di Superman e sembra essere contento dell’esito della battaglia finale (si tratta più di un piccolo ruolo che di un cameo). Resta da vedere se e come questi eventi influenzeranno il suo ruolo nella seconda stagione di Peacemaker.

2 Sean Gunn nei panni di Maxwell Lord Come il Peacemaker di Cena, Sean Gunn appare nei panni di Maxwell Lord su uno schermo televisivo dopo che Lex Luthor viene arrestato e mandato a Belle Reve in seguito alla battaglia finale. Lord, che finanzia la Justice Gang e possiede il quartier generale della squadra, la Hall of Justice, ha dichiarato a un servizio che “l’unica cosa su cui progressisti e conservatori possono concordare è che Lex Luthor fa schifo”. Lord tornerà nella seconda stagione di Peacemaker, ma non siamo ancora sicuri che si rivelerà spietato e subdolo come la sua controparte dei fumetti.