Baby Reindeer è ora uno degli show più popolari di Netflix di tutti i tempi

Baby Reindeer continua a superare le aspettative: la controversa storia vera del cabarettista Richard Gadd è ora uno degli show più popolari di tutti i tempi su Netflix. Secondo il colosso dello streaming, Baby Reindeer ha conquistato il decimo posto nella classifica degli spettacoli più popolari in lingua inglese, che tiene conto del numero di visualizzazioni ottenute da uno spettacolo nei primi 91 giorni di permanenza su Netflix.

Il fatto che Baby Reindeer (che è stato anche lo show più visto della settimana) abbia raggiunto questo obiettivo, dato che lo show ha ancora circa un mese di tempo per la sua première, quindi il suo posizionamento nella lista potrebbe salire nelle prossime settimane.

Netflix ha reso noto che Baby Reindeer ha ottenuto un totale di 84,5 milioni di visualizzazioni nei suoi primi mesi di vita su Netflix.

Ciò significa che la serie limitata ha ufficialmente battuto The Witcher, che in precedenza aveva registrato un record di 84,5 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni, per il posto numero dieci. Quali sono le nove serie che superano Baby Reindeer in classifica? L’elenco completo dei titoli e dei loro record è disponibile di seguito:

Show Views Within 91 Days Wednesday (Season 1) 252.1 million Stranger Things (Season 4) 140.7 million DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Limited Series) 115.6 million Bridgerton (Season 1) 113.3 million The Queen’s Gambit (Limited Series) 112.8 million The Night Angel (Season 1) 98.2 million Fool Me Once (Limited Series) 98.2 million Stranger Things (Season 3) 94.8 million Bridgerton (Season 2) 93.8 million Baby Reindeer (Limited Series) 84.5 million

Il successo di Baby Reindeer va di pari passo con il dramma dietro le quinte

Il successo senza precedenti di Baby Reindeer su Netflix ha fatto luce su problemi reali come lo stalking e la violenza sessuale. Tuttavia, la realtà sta anche creando una nube su questo stesso successo. Per coloro che non conoscono la serie, Baby Reindeer è parzialmente basata sulla storia vera di Richard Gadd, un comico che diventa vittima di una stalker seriale di nome Martha (Jessica Gunning).

Sebbene i nomi siano stati cambiati per preservare la privacy dei soggetti, questo non ha impedito ai fan della serie di cercare di scoprire l’identità reale di alcuni personaggi (un’azione che il team creativo di Baby Reindeer ha sempre condannato), così come i presunti soggetti hanno parlato della rappresentazione che lo show ha dato di loro.

Uno di questi presunti soggetti è la scozzese Fiona Harvey, che sostiene di essere l’ispiratrice di Martha in Baby Reindeer. Il 6 giugno, la Harvey ha annunciato che avrebbe fatto causa a Netflix per 170 milioni di dollari. Dopo la presentazione della causa, Netflix ha rilasciato la seguente breve dichiarazione in difesa dello streamer e dello show di Gadd:

“Intendiamo difendere con forza questa vicenda e sostenere il diritto di Richard Gadd di raccontare la sua storia”.

