The Conjuring: la serie tv ha appena ricevuto un aggiornamento inquietante

I leggendari demonologi Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) potranno anche mettere via le loro croci nell’ultimo film di The Conjuring, Last Rites, ma questo non significa necessariamente la fine del franchise. Secondo Variety, Max sta ancora sviluppando la serie televisiva annunciata la scorsa primavera.

Il franchise è iniziato più di dieci anni fa con il film di James Wan L’Evocazione – The Conjuring, ispirato ai casi degli autoproclamati esperti in materia. Ispirato è il termine giusto, poiché i film di The Conjuring sono altamente stilizzati e si discostano parecchio dalla realtà. Ma questo non ha impedito ai fan dell’horror di abbracciare il team di marito e moglie che sconfiggono suore malvagie e bambole infestate.

La serie di The Conjuring è stata incredibilmente redditizia per la Warner Bros. e ha generato diversi spin-off e film crossover ambientati nell’universo. L’horror d’epoca The Nun ha persino visto la partecipazione della sorella della Farmiga, Taissa Farmiga, nel ruolo di protagonista. A dire il vero, non c’è da vergognarsi a chiudere la serie di film. Il primo film ha debuttato nel 2013 e i casi di Warrens degni del grande schermo non sono molti. Tuttavia, una serie televisiva può essere più creativa di un film diretto e Max ha fatto cose impressionanti con IP ben note negli ultimi tempi.

Max ha alcune opzioni per una serie di Conjuring

La serie era stata annunciata per la prima volta nel 2023 come una delle proprietà di Max. Il dirigente della Max, Casey Bloys, ha confermato che i piani non sono cambiati, affermando che: “Ci sono altre proprietà come The Conjuring, che è un grande franchise cinematografico che stiamo sviluppando in una serie“. Non sono state rivelate ulteriori informazioni sul contenuto della serie televisiva, che è ancora in fase di sviluppo iniziale.

Dal momento che i film si ispirano solo alla vita dei Warren, il cielo è essenzialmente il limite per ciò che i creativi dietro il franchise possono fare sul piccolo schermo. Una serie televisiva potrebbe anche non richiedere un impegno così grande da parte di Wilson e Farmiga, a seconda di quando si svolgerà. Con i personaggi di The Nun e Annabelle in palio, il nuovo show potrebbe essere una serie antologica come American Horror Story o una serie limitata come l’attesa avventura dell’universo di Batman, The Penguin. I