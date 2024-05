Baby Reindeer: la vera Martha nega le accuse di stalking a Piers Morgan

La donna ritenuta ispiratrice del megahit di Netflix Baby Reindeer di Richard Gadd ha negato di essere una stalker. Fiona Harvey, che si dice abbia ispirato il personaggio di Martha, la stalker di Gadd, è apparsa al talk show di Piers Morgan su YouTube “Piers Morgan Uncensored” in un’intervista preregistrata giovedì sera, ora del Regno Unito, in cui ha detto a Morgan che sta intraprendendo un’azione legale sia contro Netflix che contro Richard Gadd e che la verità verrà fuori durante il processo legale.

“Non gli ho scritto io le e-mail“, ha detto a Morgan, negando di aver inviato oltre 41.000 e-mail e 100 lettere a Gadd mentre lo perseguitava. Alla domanda di Morgan su chi avesse inviato le e-mail a Gadd, Harvey ha risposto: “Penso che probabilmente le abbia inventate lui stesso, non ne ho idea“.

Ha anche descritto la situazione come “oscena” e “orrenda“, anche se ha detto di non aver guardato il programma, ma di averne sentito parlare dai suoi amici e da alcuni giornalisti che l’hanno avvicinata. “È un’opera di finzione, un’opera di iperbole“, ha detto Fiona Harvey durante lo speciale di un’ora, che ha attirato oltre 500.000 spettatori sul canale di Morgan quando è stato trasmesso per la prima volta.

Fiona Harvey ha ammesso di conoscere Richard Gadd, avendolo incontrato nel famigerato pub Hawley Arms di Camden (noto soprattutto per essere il pub preferito di Amy Winehouse), dove Harvey dice di aver ordinato una limonata invece della Diet Coke che Martha chiede nello show.

Ha anche ammesso di aver soprannominato Richard Gadd “baby renna“, che secondo lei è diventato uno “scherzo” ricorrente dopo che lui si è “rasato la testa“, e che una volta lui le ha fatto una proposta offrendosi di “appendere le sue tende“, una scena che viene rappresentata quasi alla lettera nello show.

Sebbene Fiona Harvey abbia ripetutamente negato di aver inviato a Richard Gadd decine di migliaia di e-mail (“Quanto tempo ci vorrebbe per scriverle?“, ha chiesto), a un certo punto ha ammesso: “Credo che ci siano state un paio di e-mail“.

Baby Reindeer, lanciata su Netflix il mese scorso e salita rapidamente in cima alla lista degli show più popolari dello streamer, è una serie limitata di Clerkenwell Films. Si basa su uno spettacolo dal vivo di Richard Gadd in cui racconta la storia vera dei suoi tentativi di passare da barman a comico, compreso il modo in cui ha finito per essere perseguitato per sei mesi da un cliente ed è stato aggredito sessualmente da un uomo dell’industria dello spettacolo che sperava gli facesse da mentore.

Richard Gadd ha affermato di aver cambiato abbastanza dettagli sulla sua stalker, chiamata Martha nella serie e interpretata da Jessica Gunning, per assicurarsi che non venisse riconosciuta, ma i fan hanno subito iniziato a setacciare Internet e hanno identificato una donna di nome Fiona Harvey come possibile candidata.

Nella serie Martha è ritratta come una fantasista scozzese che sostiene di essere un avvocato di alto livello con impressionanti contatti politici, ma nella vita reale era una figura pietosa con una condanna per stalking. Nel corso di sei mesi invia al personaggio di Gadd, Donny, migliaia di e-mail, prende di mira i suoi genitori e aggredisce la sua ragazza.

Fiona Harvey, che è scozzese e ha studiato legge, avrebbe ricevuto un ammonimento dalla polizia per stalking. Harvey ha detto a Morgan durante l’intervista: “Anche se la storia delle e-mail fosse vera, il resto non lo è“, aggiungendo che non ha mai distrutto un bar né è mai stata condannata per stalking, come fa Martha nello show.

Ha detto di aver capito per la prima volta di essere al centro del lavoro di Richard Gadd quando ha visto una pubblicità del suo spettacolo al Festival di Edimburgo (su cui si basa “Baby Reindeer“) in cui lui reggeva un articolo di giornale su un precedente episodio di stalking in cui Harvey sarebbe stato coinvolto e lei ha visto il nome dello spettacolo.

Morgan ha sottolineato che, dato che Fiona Harvey era stato identificato quasi subito dopo l’uscita dello show su Netflix, il dovere di diligenza dello streamer e di Richard Gadd nei confronti di Harvey era stato “un fallimento spettacolare”.