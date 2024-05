Sebastian Stan e Lily James protagonisti dell’horror Let the Evil Go West

Sebastian Stan e Lily James torneranno a collaborare per recitare nel prossimo thriller horror psicologico Let the Evil Go West. La coppia, che di recente ha recitato insieme nella serie Pam & Tommy di Hulu, sarà protagonista del prossimo film del regista Christian Tafdrup (Speak No Evil).

Il film seguirà “un operaio delle ferrovie che si imbatte in una fortuna in circostanze profondamente inquietanti. Mentre visioni e manifestazioni terrificanti lo spingono verso la follia, sua moglie si convince che una presenza maligna si è attaccata alla loro famiglia“.

Sebastian Stan e Lily James hanno avuto anni importanti

Sebastian Stan sarà il prossimo protagonista del film drammatico di A24 “A Different Man” e interpreterà Donald Trump insieme a Jeremy Strong nel film biografico di prossima uscita “The Apprentice“.

Lily James sarà la prossima protagonista di Greedy People, accanto a Joseph Gordon-Levitt, che debutterà a maggio. Recentemente ha recitato in The Iron Claw di A24 e nel film drammatico italiano Finalmente l’alba.

Tafdrup dirigerà il progetto da una sceneggiatura scritta da Xc Vs. Let the Evil Go West sarà prodotto da Tim e Trevor White con la loro Star Thrower Entertainment, mentre Mark Fasano e Nathan Klingher produrranno per Gramercy Park Media.